Die Rocket Lab-Aktie findet nach dem jüngsten Kurseinbruch weiterhin keinen nachhaltigen Halt und notiert aktuell bei 53,60 US$. Bereits Mitte Oktober hatte ich unter der Headline "Jetzt droht der nächste Absturz" nach dem massiven Ausverkauf vor weiteren Kursverlusten gewarnt. Zwar gelang den Käufern zwischenzeitlich eine technische Gegenbewegung bis in den Bereich um 59 US$, doch die Erholung erwies sich als wenig tragfähig. Stattdessen geraten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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