Buchvorstellung: Investor Relations Strategy

Endlich gibt es eine Neuauflage des Finanzbuch-Klassikers "Investor Relations Strategy" der von mir sehr geschätzten Autorin und IR-Expertin Anne Guimard.
Das Buch richtet sich natürlich zum einen an diejenigen Kollegen, die professionell im Bereich Investor Relations arbeiten.
Damit wäre die Zielgruppe eng umrissen. Nach der Lektüre des Buchs kann ich aber sagen (bzw. schreiben), dass Zielgruppe durchaus auch unabhängige Privatanlegerinnen und Privatanleger sind.
Eine Voraussetzung ist, dass Sie auch englischsprachige Literatur wie diese hier lesen.
Ich möchte diese Rezension mit einem Zitat aus dem Buch (Seite 192) beginnen:
"Investor Relations is a management discipline, not a communications function."
Das ist eine der Kernbotschaften des Buchs.
Es geht beim Thema Investor Relations = IR laut Anne Guimard nicht darum, etwas zu "verkaufen" (nämlich die eigene Aktie), sondern darum, strategisch zu kommunizieren.
Im Laufe meines Daseins sowohl als privater Anleger als auch als Finanzjournalist habe ich inzwischen auch jahrzehntelange Erfahrung ... Den vollständigen Artikel lesen ...
Das Buch richtet sich natürlich zum einen an diejenigen Kollegen, die professionell im Bereich Investor Relations arbeiten.
Damit wäre die Zielgruppe eng umrissen. Nach der Lektüre des Buchs kann ich aber sagen (bzw. schreiben), dass Zielgruppe durchaus auch unabhängige Privatanlegerinnen und Privatanleger sind.
Eine Voraussetzung ist, dass Sie auch englischsprachige Literatur wie diese hier lesen.
Ich möchte diese Rezension mit einem Zitat aus dem Buch (Seite 192) beginnen:
"Investor Relations is a management discipline, not a communications function."
Das ist eine der Kernbotschaften des Buchs.
Es geht beim Thema Investor Relations = IR laut Anne Guimard nicht darum, etwas zu "verkaufen" (nämlich die eigene Aktie), sondern darum, strategisch zu kommunizieren.
Im Laufe meines Daseins sowohl als privater Anleger als auch als Finanzjournalist habe ich inzwischen auch jahrzehntelange Erfahrung ... Den vollständigen Artikel lesen ...
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