Anzeige
Mehr »
Montag, 02.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
C$37-Millionen-Tiefsee-Explorer im Rennen um verteidigungskritisches Nickel
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Ethische Rendite
02.11.2026 18:20 Uhr
220 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Buchvorstellung: Investor Relations Strategy

Endlich gibt es eine Neuauflage des Finanzbuch-Klassikers "Investor Relations Strategy" der von mir sehr geschätzten Autorin und IR-Expertin Anne Guimard.

Das Buch richtet sich natürlich zum einen an diejenigen Kollegen, die professionell im Bereich Investor Relations arbeiten.

Damit wäre die Zielgruppe eng umrissen. Nach der Lektüre des Buchs kann ich aber sagen (bzw. schreiben), dass Zielgruppe durchaus auch unabhängige Privatanlegerinnen und Privatanleger sind.


Eine Voraussetzung ist, dass Sie auch englischsprachige Literatur wie diese hier lesen.

Ich möchte diese Rezension mit einem Zitat aus dem Buch (Seite 192) beginnen:

"Investor Relations is a management discipline, not a communications function."

Das ist eine der Kernbotschaften des Buchs.

Es geht beim Thema Investor Relations = IR laut Anne Guimard nicht darum, etwas zu "verkaufen" (nämlich die eigene Aktie), sondern darum, strategisch zu kommunizieren.

Im Laufe meines Daseins sowohl als privater Anleger als auch als Finanzjournalist habe ich inzwischen auch jahrzehntelange Erfahrung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Ethische Rendite
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und die möglichen Gewinner der zweiten Öl-Welle entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.