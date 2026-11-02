Der britische Billigflieger Easyjet setzt ausgerechnet auf einen der berühmtesten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Mit vier neuen Flugverbindungen nach Nürnberg will die Airline zusätzliche Touristen aus Großbritannien und Italien gewinnen. Für Anleger ist besonders interessant, dass die Expansion zunächst ein Test bleibt und über eine dauerhafte Fortsetzung noch nicht entschieden ist.Erste Maschine bereits gelandet Am Montag ist die erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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