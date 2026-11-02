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SE

WKN: A2G8X3 | ISIN: DE000A2G8X31 | Ticker-Symbol: SJJ
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02.11.26 | 17:35
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Software
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Dow Jones News
02.11.2026 18:51 Uhr
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(1)

PTA-PVR: Serviceware SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: Serviceware SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Serviceware SE: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Idstein (pta000/02.11.2026/18:15 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              Serviceware SE 
Legal Entity Identifier (LEI): 894500BSYCO648PVU910 
Straße, Hausnr:         Serviceware-Kreisel 1 
PLZ:              65510 
Ort:              Idstein, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Joshua Braden Geburtsdatum: 23.05.1982

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Mission Trail Partners LP

5. Datum der Schwellenberührung 28.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   5,64          0,00             5,64           10.500.000 
  letzte   3,97          0,00             3,97 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE000A2G8X31 0             592.093            0,00          5,64 
  Summe:                      592.093                        5,64

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen      Stimmrechte in %, wenn 3% oder Instrumente in %, wenn 5% oder Summe in %, wenn 5% oder 
                      höher             höher            höher 
Joshua Braden 
Mission Trail GP Holdings LLC 
Mission Trail GP LP 
Mission Trail Partners LP   5,64                             5,64 
- 
Joshua Braden 
Mission Trial Capital     5,64                             5,64 
Management LLC

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 02.11.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Serviceware SE 
           Serviceware-Kreisel 1 
           65510 Idstein 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations edicto GmbH 
Tel.:         +49 69 90550552 
E-Mail:        serviceware@edicto.de 
Website:       www.serviceware-se.com/de 
ISIN(s):       DE000A2G8X31 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793639700992 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 12:15 ET (17:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

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