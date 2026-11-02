DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Industrieaktivität im Oktober expandiert - ISM

ie US-Industrieaktivität ist im Oktober den zehnten Monat in Folge gewachsen. Dies geht aus einer Umfrage unter Produktionsunternehmen hervor. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) lag im Oktober bei 55,5. Er übertraf damit den September-Wert von 54,5. Werte von über 50 signalisieren eine Expansion des Sektors. Von The Wall Street Journal befragte Analysten hatten mit einem Wert von 54,5 gerechnet. Der Oktober-Wert des Produktionsindex war der höchste seit November 2021, wie aus der Umfrage hervorgeht. Der Index für neue Aufträge expandierte den zehnten Monat in Folge, nachdem er zuvor vier Monate nacheinander geschrumpft war. Unterdessen blieb der Preisindex im Expansionsbereich und verzeichnete 75,2, verglichen mit 77,9 im September.

US-Bauausgaben im September zurückgegangen

Die US-Bauausgaben sind im September unerwartet zurückgegangen. Dies geht aus dem jüngsten Bericht des Census Bureau hervor. In ihrem monatlichen Bericht teilte die Behörde mit, dass die Ausgaben für Bauprojekte im September auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 2,186 Billionen US-Dollar fielen. Dies entspricht einem Rückgang von 1,9 Prozent gegenüber der revidierten Schätzung für August von 2,227 Billionen Dollar. Von The Wall Street Journal befragte Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg der Ausgaben um 0,4 Prozent gerechnet.

Singapurs Aktivität im verarbeitenden Gewerbe expandiert mit langsamerem Tempo

Ein wichtiger Indikator für die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe in Singapur verzeichnete im Oktober eine anhaltende Expansion, die sich jedoch angesichts einer Abschwächung der Neueingänge von Aufträgen verlangsamte. Der Einkaufsmanagerindex (PMI), der vom Singapore Institute of Purchasing and Materials Management (SIPMM) erstellt wird, sank im Oktober auf 51,4 Punkte von 51,7 Punkten im September. Ein Wert von über 50 signalisiert eine Expansion, während ein Wert unter 50 ein Schrumpfen anzeigt.

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November 02, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

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