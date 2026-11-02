Ehemaliger Regionalmanager von Crypto.com bringt Erfahrung im Regierungsumfeld der VAE sowie eine Erfolgsbilanz beim Aufbau von Geschäften und Partnerschaften mit Emirates und Dubai Duty Free mit

Al Hakim wird die globale Präsenz der MultiBank Group stärken, neue Märkte für MB.io erschließen und die institutionelle Reichweite der MultiBank Exchange ausbauen

Die MultiBank Group, einer der weltweit größten institutionellen Anbieter von Finanzderivaten, hat Mohammed Al Hakim zum Vice Chairman der MultiBank Group und zum CEO von MB.io ernannt. Er wird die globale Präsenz der MultiBank Group stärken, neue internationale Märkte für MB.io erschließen und den Ausbau der MultiBank Exchange leiten. Die Ernennung unterstützt die strategischen Ziele der Gruppe in den Bereichen Finanzmärkte, digitale Vermögenswerte und Finanztechnologie.

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MultiBank Group, one of the world's largest financial derivatives institutions, has appointed Mohammed Al Hakim as Vice Chairman of MultiBank Group and CEO of MB.io

In direkter Zusammenarbeit mit Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group, wird Al Hakim die Partnerschaften mit Finanzinstituten, Regierungen und Staatsfonds stärken. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Kompetenzen der Gruppe in den Bereichen Tokenisierung realer Vermögenswerte, institutioneller Handel und grenzüberschreitende Abwicklungslösungen auszubauen. Dabei setzt die Gruppe auf MB.io, ihre Handelsplattform für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte, sowie auf MultiBank Exchange, die schnellste Matching-Engine in der Geschichte des Interbankenhandels.

Die Ernennung erfolgt zeitgleich mit dem Start von MultiBank Exchange und ist Teil der Strategie der MultiBank Group, ein integriertes Finanzökosystem zu schaffen, das traditionelle Finanzmärkte mit der digitalen Wirtschaft verknüpft. Nach eigenen Angaben hat die Gruppe einen Unternehmenswert von 32 Milliarden US-Dollar (117 Milliarden AED) und verzeichnet ein Handelsvolumen von 450 Milliarden US-Dollar (1,65 Billionen AED). Das höchste jemals an einem Tag erzielte Handelsvolumen lag bei 55 Milliarden US-Dollar (202 Milliarden AED).

Al Hakim verfügt über umfangreiche Führungserfahrung im Regierungsumfeld und bei internationalen Finanzinstituten. Bevor er zur MultiBank Group kam, war er als President und General Manager von Crypto.com tätig, nachdem er zuvor eine leitende Führungsposition in der Bundesregierung der VAE innegehabt hatte. Zudem ist er Absolvent des Mohammed bin Rashid Leadership-Programms.

Bei Crypto.com leitete er strategische Partnerschaften mit Emirates und Dubai Duty Free und erweiterte dadurch die kommerzielle Reichweite des Unternehmens in der Luftfahrt und im Reiseeinzelhandel. Aus diesen Partnerschaften ging im Juli 2026 die Einführung von "Crypto.com Pay" bei Emirates hervor, wodurch berechtigte Kunden in den VAE Flüge über die Website und die App der Fluggesellschaft bezahlen können; im August 2026 folgte Dubai Duty Free. Letzteres war der erste Flughafeneinzelhändler im Nahen Osten, der die regulierte Zahlungslösung in seinen Flughafenshops und auf seiner Online-Plattform einführte. Al Hakim sicherte Crypto.com außerdem eine Lizenz für Stored Value Facilities der Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate. Crypto.com ist das erste Kryptowährungsunternehmen mit dieser Lizenz.

Unter seiner Führung stieg das monatliche Transaktionsvolumen von Crypto.com in den VAE zwischen Januar und Dezember 2025 auf das 49-Fache und das ohne ein eigenes Marketingbudget.

Zudem trieb er gemeinsam mit dem Finanzministerium in Dubai eine staatliche Initiative für digitale Zahlungslösungen voran und begleitete sie bis zum Start der Pilotphase. Darüber hinaus baute er die Beziehungen zu Aufsichtsbehörden, Banken, Finanzinstituten und internationalen Unternehmen aus.

In seinen Ausführungen sagte Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group: "Mit Mohammeds Ernennung kommen wir unserem Ziel, ein global integriertes Finanzökosystem aufzubauen, einen wichtigen Schritt näher. Sein Verständnis regulatorischer Rahmenbedingungen, institutioneller Märkte und digitaler Vermögenswerte sowie seine Fähigkeit, hochkarätige Partnerschaften aufzubauen, werden entscheidend dazu beitragen, unsere internationalen Ambitionen voranzubringen. Mohammed wird eine zentrale Rolle dabei spielen, diese Vision in nachhaltiges Wachstum umzusetzen und die Position der MultiBank Group auf den globalen Finanzmärkten weiter zu stärken."

Mohammed Al Hakim, Vice Chairman der MultiBank Group und CEO von MB.io, äußerte sich wie folgt: "Es ist mir eine Ehre, in einer entscheidenden Phase ihrer Entwicklung zur MultiBank Group zu stoßen. Die zunehmende Verschmelzung von traditionellem Finanzwesen und digitalen Vermögenswerten eröffnet enorme Chancen, den Zugang von institutionellen Anlegern und Investoren zu den globalen Finanzmärkten neu zu gestalten."

"Ich werde mich darauf konzentrieren, die internationalen Ambitionen der Gruppe in geschäftliche Ergebnisse umzusetzen, neue Märkte für MB.io zu erschließen und die institutionelle Reichweite der MultiBank Exchange auszubauen. Dazu gehören der Aufbau vertrauensvoller Partnerschaften und die Entwicklung von Lösungen in den Bereichen Tokenisierung, Handel mit digitalen Vermögenswerten und Finanzinfrastruktur. Gemeinsam mit Naser Taher und der Führungsspitze der Gruppe legen wir den Fokus auf die Bereitstellung praxisorientierter und skalierbarer Lösungen, um die Akzeptanz im institutionellen Bereich zu fördern und Finanzmärkte weltweit miteinander zu vernetzen", fügte Al Hakim hinzu.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die 2005 in Kalifornien, USA, gegründete MultiBank Group ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, der mehr als 2 Millionen Kunden in 100 Ländern betreut und ein tägliches Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Die MultiBank Group ist für ihre innovativen Handelslösungen, die konsequente Einhaltung regulatorischer Vorschriften sowie ihren außergewöhnlichen Kundenservice bekannt und bietet ein breites Spektrum an Brokerage-Dienstleistungen und Lösungen für die Vermögensverwaltung. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 18 der weltweit angesehensten Finanzaufsichtsbehörden reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der MultiBank Group bieten eine Hebelwirkung von bis zu 1000:1 für eine breite Palette an Produkten, darunter Forex, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat mehr als 80 Auszeichnungen der Finanzbranche für ihre herausragenden Handelsleistungen sowie die Einhaltung regulatorischer Vorschriften erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.multibankgroup.com.

ÜBER mb.io

mb.io ist die Kryptobörsensparte der MultiBank Group, die in den VAE von VARA sowie in Australien von AUSTRAC reguliert wird. Die Plattform mit Hauptsitz in Dubai bietet Krypto-Spothandel, unter anderem mit dem globalen Utility-Token des Ökosystems der MultiBank Group, $MBG, sowie nahtlose On- und Off-Ramp-Lösungen und großvolumigen Handel über einen eigenen OTC-Desk. Die Plattform richtet sich an Kunden, die Zugang zu Kryptowährungen wünschen, ohne Abstriche bei der regulatorischen Aufsicht oder Transparenz zu machen. Weitere Informationen finden Sie auf mb.io.

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