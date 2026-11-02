Börse heute: Ölpreis-Einbruch beflügelt Zykliker - Tech-Schwäche bremst Wall Street aus

An den internationalen Finanzmärkten stand das Handelsgeschehen an der Börse heute im Zeichen eines massiven Preisrückgangs an den Energiemärkten. Die Notierungen für Rohöl sackten um über 7 - ab, nachdem Signale einer diplomatischen Annäherung zwischen den USA und dem Iran die zuvor eingepreiste geopolitische Risikoprämie schlagartig verringerten. Das Nachlassen des Inflations- und Kostendrucks verlieh konjunktursensiblen Branchen spürbaren Auftrieb und verhalf dem Dow Jones zu einer deutlichen Outperformance. Gleichzeitig verhinderte die anhaltende Nervosität im Technologiesektor - angefacht durch kostspielige Übernahmen, milliardenschwere Finanzierungsrunden für KI-Infrastruktur und bevorstehende Quartalsberichte - größere Gewinne bei S&P 500 und Nasdaq. Für Marktteilnehmer an der Börse heute markiert dieser Wochenauftakt eine ausgeprägte Sektorrotation von Energiewerten hin zu zyklischen Titeln und Edelmetallen.

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