Die Übernahme stärkt NetApp Novus, eine Hochleistungsspeicherlösung, durch differenzierte Metadaten-Technologie und eine parallele Dateiarchitektur, die speziell für KI entwickelt wurde.

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute bekannt, dass es die Übernahme von PEAK:AIO abgeschlossen hat, einem Pionier im Bereich der Metadatenarchitektur der nächsten Generation und hochleistungsfähiger paralleler Dateisysteme. Durch diese Übernahme kann NetApp Metadaten-Services und Innovationen im Bereich paralleler Namespaces nutzen, um den schnellsten Speicher der Welt, NetApp Novus, voranzutreiben und damit Dateisysteme im Zettabyte-Maßstab für die anspruchsvollsten Workloads von KI-Clouds und GPU-as-a-Service-Anbietern zu unterstützen.

Um die Wirtschaftlichkeit der KI-Infrastruktur zu optimieren, müssen Unternehmen sicherstellen, dass die GPU-Ressourcen kontinuierlich und ohne Engpässe mit Daten versorgt werden. Die Übernahme treibt die Strategie von NetApp für die nächste Phase der KI-Infrastruktur voran, indem sie das Know-how von PEAK:AIO in den Bereichen Metadaten und parallele Dateisysteme mit NetApp ONTAP kombiniert. Damit eröffnet sie Kunden einen Weg zu KI-skalierbarem Speicher, der hohe Parallelität und massives Wachstum des Namensraums mit der Ausfallsicherheit, Sicherheit und einfachen Verwaltung verbindet, auf die Unternehmen bereits vertrauen.

"Die KI-Infrastruktur erreicht ein noch nie dagewesenes Ausmaß und erfordert einen neuen Ansatz für die Speicherung, der von Grund auf neu entwickelt wird", sagte George Kurian, Chief Executive Officer bei NetApp. "Durch die Kombination der Expertise von PEAK:AIO im Bereich Metadatendienste und innovativer paralleler Namespaces mit der bewährten Skalierbarkeit, den Datenmanagement-Fähigkeiten und den Services der NetApp-Plattform auf Enterprise-Niveau setzen wir uns deutlich vom Markt ab und stellen unsere Architektur der nächsten Generation im Zettabyte-Maßstab bereit, um das Wachstum von KI-Clouds und GPU-as-a-Service-Anbietern zu unterstützen."

Die Technologie von PEAK:AIO wurde entwickelt, um einige der anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich datenintensiver Berechnungen zu bewältigen, die von führenden Forschungseinrichtungen wie dem Los Alamos National Laboratory und der Carnegie Mellon University erkannt wurden.

"Die Produktivität einer KI-Umgebung hängt entscheidend von ihrer Datenpipeline ab", sagte Syam Nair, Chief Product Officer bei NetApp. "Durch die Kombination des einheitlichen Speichersystems von NetApp mit der Metadatenarchitektur von PEAK:AIO trennen wir Metadaten von Daten, sodass die Leistung mit der Parallelität skaliert und zwar auf Basis offener Standards statt proprietärer Clients. Kunden können so mehr KI-Workloads auf ihrer bestehenden Infrastruktur ausführen und dabei von der Sicherheit, Ausfallsicherheit und Einfachheit des Unternehmensdatenmanagements profitieren."

Durch die Übernahme werden spezialisierte Metadaten-Services und Parallel-Namespace-Technologie in die ONTAP-basierte Datenarchitektur von NetApp integriert, während gleichzeitig ein klarer Pfad für die Weiterentwicklung für bestehende ONTAP-Kunden geschaffen wird. Zusammen wird dies voraussichtlich die Bereitstellung neuer Funktionen wie NetApp Novus ermöglichen, die die Entwicklung und den Betrieb von gemeinsam genutztem Speicher für immer größere KI-Umgebungen vereinfachen.

"NetApp und PEAK:AIO basieren auf der gemeinsamen Überzeugung, dass das Zeitalter der KI eine Dateninfrastruktur erfordert, die auf außergewöhnliche Skalierbarkeit ausgelegt ist", sagte Mark Klarzynski, Chief Technology Officer und Gründer von PEAK:AIO. "Durch die Übernahme durch NetApp können wir unsere Innovationskraft mit der Reichweite, dem Fachwissen und den vertrauensvollen Kundenbeziehungen eines weltweit führenden Anbieters von Dateninfrastrukturen bündeln. Gemeinsam sind wir bestens aufgestellt, um die Zukunft mitzugestalten und Technologien bereitzustellen, die die Datenverwaltung im Zeitalter der KI praktischer, effizienter und zugänglicher machen."

Aussagen von NetApp zu noch nicht veröffentlichten Angeboten und zukünftigen Plänen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sollten nicht als Grundlage für Kauf- oder sonstige Entscheidungen herangezogen werden. Solche Aussagen stellen keinerlei Zusage, Verpflichtung, Garantie oder Gewährleistung seitens NetApp dar, einschließlich in Bezug auf Verfügbarkeit, Funktionalität, Preisgestaltung oder Zeitplan.

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem US-amerikanischen "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die erwarteten Vorteile der Übernahme von PEAK:AIO, darunter die Möglichkeit, die Roadmap für die KI-Infrastruktur von NetApp zu beschleunigen, die ONTAP-basierte Datenarchitektur von NetApp um spezialisierte Metadaten-Dienste und Innovationen im Bereich paralleler Namespaces zu erweitern, einen klaren Weiterentwicklungsweg für bestehende ONTAP-Kunden zu schaffen sowie die speziellen Metadaten-Innovationen von PEAK: AIOs spezialisierte Metadaten-Innovationen mit der ONTAP-Software von NetApp zu kombinieren, die Skalierbarkeit der Metadaten zu erweitern, einen globalen Namensraum bereitzustellen und parallelen NFS-basierten Zugriff für massiv parallele Workloads zu ermöglichen, Billionen von Dateien und Bereitstellungen im Zettabyte-Maßstab zu unterstützen und dabei die Ausfallsicherheit, Sicherheit und einfache Bedienbarkeit zu bewahren sowie neue Funktionen bereitzustellen, die die Bereitstellung und den Betrieb von gemeinsam genutztem Speicher für immer größere KI-Umgebungen vereinfachen; unsere Geschäfts-, Wirtschafts- und Marktaussichten; unsere allgemeinen Zukunftsaussichten; die Nachfrage nach unseren KI-Lösungen und anderen Angeboten; sowie unsere Fähigkeit, unseren Stakeholdern steigende Ergebnisse und Mehrwert zu liefern. Diese und andere wichtige Faktoren werden in Berichten und Dokumenten beschrieben, die wir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreichen, einschließlich der Faktoren, die in den Abschnitten mit dem Titel "Risikofaktoren" in unserem zuletzt eingereichten Jahresbericht auf Formular 10-K und Quartalsbericht auf Formular 10-Q beschrieben sind. Alle in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen gelten ausschließlich zum Datum, das am Anfang dieser Pressemitteilung angegeben ist. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Erklärung zur Produktausrichtung

Diese Pressemitteilung befasst sich mit der Vision von NetApp für zukünftige Innovationen, einschließlich der geplanten Abstimmung und Integration der Technologie von PEAK:AIO in das Portfolio von NetApp. Diese Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten nicht als Grundlage für Kaufentscheidungen herangezogen werden. NetApp geht keinerlei Verpflichtung ein und ist nicht verpflichtet, die hier beschriebenen Produkte, Dienstleistungen, Integrationen oder damit verbundene Merkmale, Materialien, Codes oder Funktionen zu entwickeln oder bereitzustellen, einschließlich etwaiger Funktionen, die sich aus der Übernahme von PEAK:AIO ergeben. Die Entwicklung, Veröffentlichung und der Zeitpunkt der Einführung von Merkmalen oder Funktionen für NetApp-Produkte und -Dienstleistungen, einschließlich solcher, die die Technologie von PEAK:AIO nutzen, liegen im alleinigen Ermessen von NetApp. Die Strategie von NetApp sowie mögliche zukünftige Entwicklungen, Produkt- und Plattformausrichtungen und Funktionalitäten, einschließlich der Pläne im Zusammenhang mit der Technologie von PEAK:AIO, können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Wir lehnen jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Produktnamen sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Über PEAK:AIO

PEAK:AIO ist ein in Manchester, Großbritannien, ansässiges Unternehmen für softwaredefinierte KI-Speicherlösungen. Die Plattform des Unternehmens bietet hochleistungsfähigen KI-Speicher auf branchenüblicher Hardware von einem einzelnen Server bis hin zu Kapazitäten im Exabyte-Bereich. PEAK:AIO kommt im Los Alamos National Laboratory, bei NHS AIDE, am Oxford Robotics Institute, an der Carnegie Mellon University, an der University of Liverpool, im MediForge Hub der University of Strathclyde sowie bei der Zoological Society of London zum Einsatz. Weitere Informationen unter https://peakaio.com.

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