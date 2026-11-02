Donaldson Company, Inc. Die Donaldson Company, Inc. (NYSE: DCI), ein weltweit führender Hersteller innovativer Filtrationsprodukte und -lösungen, gab heute die Einführung der Alpha Pore-Technologie bekannt, einer Sterilfiltrationsplattform der nächsten Generation, die darauf ausgelegt ist, die Lebensdauer der Filter zu verlängern und gleichzeitig die kritische Prozessleistung aufrechtzuerhalten.

Die für kritische Anwendungen entwickelte Alpha-Pore-Technologie ermöglicht im Vergleich zu konkurrierenden ein- und zweilagigen Polyethersulfon (PES)-Membranfiltern eine längere Filterlaufzeit bei gleichbleibenden Durchflusscharakteristiken, Sterilitätssicherung und Prozessintegrität.* Die Plattform soll Herstellern helfen, ihre betriebliche Effizienz durch weniger Filterwechsel und eine langfristig gleichbleibendere Leistung zu verbessern.

Entwickelt für dauerhafte LeistungsfähigkeitFür jeden Blickwinkel konzipiert

Bei sterilen Filtrationsprozessen muss häufig ein Gleichgewicht zwischen der Betriebsdauer und wichtigen Leistungsparametern wie Durchfluss, Differenzdruck und Rückhaltung von Verunreinigungen hergestellt werden. Die Alpha Pore-Technologie ist darauf ausgelegt, alle drei Ziele zu erreichen.

Durch die Optimierung der Porenstruktur und der Filterarchitektur sorgt die Alpha Pore-Technologie für eine gleichbleibende Leistung über den gesamten Lebenszyklus des Filters hinweg und trägt so dazu bei, einen stabilen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen aufrechtzuerhalten.

Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:

Bis zu 2,5-mal längere Betriebsdauer unter kontrollierten Testbedingungen im Vergleich zu herkömmlichen PES-Patronenkonstruktionen*

Validiert hinsichtlich einer gleichbleibenden mikrobiologischen Rückhalteeffizienz für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung

Stabiles Differenzdruckprofil im Vergleich zu gleichwertigen einlagigen Produkten

Robuste Konstruktion, ausgelegt für bis zu 150 Sterilisation-in-Place-Zyklen (SIP)

Ein Plattformansatz für die sterile Filtration

Als neue Plattform innerhalb des Donaldson LifeTec -Filterelementportfolios wurde die Alpha-Pore-Technologie entwickelt, um die Laufzeitleistung gegenüber herkömmlichen ein- und zweilagigen Filtern zu verbessern und gleichzeitig die für sterile Anwendungen erforderlichen Filtrationseigenschaften beizubehalten.

"Unsere Kunden standen bisher stets vor dem Dilemma, zwischen einer verlängerten Filterlebensdauer und der Aufrechterhaltung kritischer Prozessleistung abwägen zu müssen", sagte Nathan Zambon, Senior Director of Product Technology bei Donaldson. "Die Alpha-Pore-Technologie wurde entwickelt, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Sie ermöglicht längere Betriebszeiten und gewährleistet gleichzeitig die Sterilität, Durchflussleistung und Prozesskonsistenz, auf die sich unsere Kunden verlassen."

Über Donaldson Process Filtration

Donaldson Process Filtration ist ein globaler Anbieter von Filtrationslösungen für Flüssigkeiten, Druckluft und Gase, sterile Luft und Entlüftung sowie Dampfanwendungen. Donaldson bedient wichtige Branchen wie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Pharmaindustrie, das Gesundheitswesen, die Mikroelektronik und Rechenzentren und unterstützt seine Kunden dabei, die Prozess- und Produktintegrität zu schützen und eine gleichbleibende Betriebsleistung aufrechtzuerhalten.

Über Donaldson Company, Inc.

Donaldson (NYSE: DCI) wurde 1915 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von technologieorientierten Filtrationsprodukten und -lösungen für eine breite Palette von Branchen und anspruchsvollen Märkten. Vielfältige, qualifizierte Mitarbeiter an mehr als 150 Standorten auf sechs Kontinenten arbeiten eng mit Kunden zusammen von Kleinunternehmern über Forschungs- und Entwicklungsorganisationen bis hin zu den weltweit größten OEM-Marken. Donaldson löst komplexe Filtrationsherausforderungen in drei Hauptsegmenten: Mobile Solutions, Industrial Solutions und Life Sciences. Weitere Informationen finden Sie unter www.Donaldson.com.

* Die Ergebnisse basieren auf internen Labortests und Vergleichen mit mehreren führenden ein- und zweilagigen PES-Filterpatronen von Wettbewerbern. Die Leistung kann je nach Betriebsbedingungen und Anwendungsanforderungen variieren.

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Ansprechpartnerin (612) 719-8644

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