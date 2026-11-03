Stärkt das Software-Portfolio von Seequent im Bereich der Untergrunderkundung sowie die Kompetenzen in den Bereichen Energie und Geophysik und erweitert das Team von Spezialisten

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), der Anbieter von Software für den Infrastrukturbau, gab heute bekannt, dass Seequent, die Bentley Subsurface Company, das auf Software zur seismischen Datenauswertung spezialisierte Unternehmen Eliis übernommen hat. Durch die Übernahme werden die Kompetenzen von Seequent im Bereich der Geophysik um die Auswertung seismischer Daten erweitert und das Verständnis des Untergrunds wird weiter vertieft, das zur Lösung komplexer globaler Herausforderungen erforderlich ist. Das weltweite Team von Eliis, bestehend aus mehr als 100 Geowissenschaftlern, technischen Spezialisten und Forschern, wird zu Seequent wechseln.

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3D view from PaleoScan showcasing recent advancements in seismic interpretation workflows that support prospect evaluation and exploration decision-making

Das 2007 gegründete Unternehmen Eliis mit Hauptsitz in Montpellier, Frankreich, entwickelt hochmoderne Software zur seismischen Interpretation, die Geowissenschaftlern dabei hilft, seismische Bilddaten zu verarbeiten und zu analysieren, um detaillierte Modelle des Untergrunds zu erstellen. Seismische Methoden liefern das geophysikalische Bild des Untergrunds in der Tiefe mit der höchsten Auflösung.

Zur Software von Eliis gehören die Plattform zur seismischen Interpretation "PaleoScan" mit ihrer patentierten "Relative Geological Time"-Technologie und KI-gestützten Interpretationsfunktionen, die von Hunderten von Energieunternehmen genutzt wird, sowie das bahnbrechende branchenübergreifende Innovationsprojekt "PaleoModel", das die Reservoirsimulation im Downstream-Bereich ermöglicht. Die seismischen Interpretationsfunktionen von Eliis ergänzen das Untergrund-Portfolio von Seequent, zu dem auch das implizite Modellierungstool "Leapfrog" gehört.

Graham Grant, CEO von Seequent, sagte: "Ich freue mich sehr, Eliis bei Seequent willkommen zu heißen. Globale Herausforderungen insbesondere Energiesicherheit, die Energiewende und die Nachfrage nach kritischen Ressourcen erhöhen den Bedarf an tieferen Einblicken in den Untergrund. Kostengünstigere seismische Datenerfassung und KI erweitern den Einsatz seismischer Methoden über den Öl- und Gassektor hinaus. Wir sehen enorme Chancen in den Bereichen Energie, Bergbau sowie Grundwassermanagement, der Gewinnung von Mineralien aus Salzlaken und der Kohlenstoffspeicherung. So hilft beispielsweise die seismische Interpretation Bergbauunternehmen dabei, geologische Unsicherheiten zu verringern und im Vergleich zu herkömmlichen Methoden tiefer liegende Mineralvorkommen zu entdecken. Eliis wird die Fähigkeit von Seequent stärken, unseren Anwendern dabei zu helfen, den Untergrund zu verstehen, Unsicherheiten und Risiken zu reduzieren sowie bessere, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen."

Benoît Matha, CEO von Eliis, sagte: "Die Übernahme von Eliis durch Seequent bietet uns ein sicheres, langfristiges Zuhause in einem Unternehmen, das unser Fachwissen und unsere Software tiefgreifend versteht und schätzt. Die Kombination der seismischen Expertise von Eliis mit ergänzenden geowissenschaftlichen und Reservoir-Technologien wird unser Ziel beschleunigen, eine führende Technologieplattform für den Untergrund über die Energiebranche hinaus zu werden wodurch wir den gesamten Arbeitsablauf im Untergrund abdecken und neue Wachstumschancen erschließen können. Wir freuen uns sehr auf den Beitritt zu Seequent und auf die vor uns liegenden Chancen."

Dechert LLP und Simmons Simmons LLP fungierten bei der Transaktion als Rechtsberater von Bentley und Seequent.

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Über Bentley Systems

Weltweit vertrauen Fachleute aus dem Infrastrukturbereich auf Software von Bentley Systems, um bessere und widerstandsfähigere Infrastrukturen für Verkehr, Wasser, Energie, Städte und weitere Bereiche zu planen, zu bauen und zu betreiben. Bentley wurde 1984 von Ingenieuren für Ingenieure gegründet und ist der bevorzugte Partner für Ingenieurbüros und Betreiber weltweit mit Software, die alle Ingenieurdisziplinen, Branchen und alle Phasen des Infrastruktur-Lebenszyklus abdeckt. Mit unseren Digital-Twin-Lösungen helfen wir Fachleuten im Infrastrukturbereich, den Wert ihrer Daten zu erschließen, um die Projektabwicklung und die Anlagenleistung zu optimieren.

Über Seequent

Seequent, The Bentley Subsurface Company, hilft Organisationen, den Untergrund zu verstehen, und gibt ihnen die Sicherheit, bessere Entscheidungen schneller zu treffen. Seequent entwickelt weltweit führende Technologien, die an der Spitze der Geowissenschaften stehen und die Arbeitsweise unserer Kunden verändern. Jeden Tag helfen wir ihnen, kritische Mineralressourcen nachhaltiger zu erschließen, eine bessere Infrastruktur zu entwerfen und zu bauen, erneuerbare Energien zu gewinnen und ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Seequent ist in 150 Ländern tätig und unterhält seinen Hauptsitz in Neuseeland.

Seequent ist in über 150 Ländern tätig und hat seinen Hauptsitz in Neuseeland. Sobald Eliis zum Unternehmen stößt, werden wir an 32 Standorten mehr als 950 Mitarbeiter beschäftigen.

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