Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Wer vom amerikanischen Energieboom profitieren will, schaut meist auf Ölproduzenten, Gasförderer oder Kraftwerksbauer. Dabei lässt sich auch mit dem verdienen, was frühere Fördergenerationen hinterlassen haben. Millionen ausgediente Öl- und Gasbohrlöcher müssen in den USA fachgerecht verschlossen werden. Manche setzen Methan frei, andere stehen neuen Bauprojekten im Weg. Für Zefiro Methane ist das ein gewaltiger Markt. Die jüngsten Meldungen zeigen, wie aus dem Sanierungsbedarf zunehmend konkrete Aufträge werden. Nach dem operativen Turnaround steht nun der nächste Wachstumsschritt an. Wir stellen den Hotstock im Aktien-Check näher vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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