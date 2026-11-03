Gold-Chancen 2027: Prognose steigt: Projekte in Alaska und Australien nehmen Fahrt auf!

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Analysten heben ihre Goldprognose für 2027 auf 4.650 US-Dollar je Unze an. U.S. GoldMining und Southern Cross Gold treiben ihre Projekte in Alaska, Victoria und Ontario voran.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu U.S. GoldMining Inc. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd. · Die Emittenten unterhalten entgeltliche IR-Verträge mit der SRC swiss resource capital AG, die als Auftraggeberin die JS Research GmbH beauftragt und vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Erstveröffentlichung: 3. November 2026, 5:30 Uhr Europe/Berlin ·

+++ Gold zwischen Zinssorgen und Haushaltsdefizit! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die anhaltend hohe US-Inflation und die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank belasten derzeit den Goldpreis. Die Analysten bleiben dennoch zuversichtlich: In der jüngsten Reuters-Umfrage sank die mittlere Prognose für 2026 nur leicht von 4.509 auf 4.495 US-Dollar je Unze, für 2027 stieg sie auf 4.650 US-Dollar, nach zuvor 4.610 US-Dollar.1

Goldpreisprognosen der Reuters-Umfragen 2026 | Eigene Darstellung mit KI-Unterstützung | Daten: Reuters

Ein wichtiger Treiber bleibt die Sorge um die Staatsfinanzen. Das US-Haushaltsdefizit erreichte im Fiskaljahr 2026 rund 1,99 Billionen US-Dollar - etwa 12% mehr als die 1,78 Billionen US-Dollar des Vorjahres.2 Zentralbanken streuen ihre Währungsreserven seit Jahren breiter und kaufen dafür auch Gold.

US-Haushaltsdefizit je Fiskaljahr | Eigene Darstellung mit KI-Unterstützung | Daten: Bipartisan Policy Center, US-Finanzministerium

Für Anleger rücken damit Unternehmen in den Fokus, die ihre Goldprojekte technisch und wirtschaftlich voranbringen. Genau hier setzen U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8), und Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) an - mit einem Gold-Kupfer-Projekt in Alaska und einer Gold-Antimon-Entdeckung in Australien.3,4,5

U.S. GoldMining: "Whistler' bietet Raum für Wachstum!

U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) entwickelt in Alaska das zu 100% unternehmenseigene Gold-Kupfer-Projekt "Whistler'. Neben der Lagerstätte "Whistler' sind auch für "Raintree West' und "Island Mountain' Ressourcen ausgewiesen: Zusammen umfassen sie 5,41 Millionen Unzen Goldäquivalent als "angezeigte' und 4,97 Millionen Unzen als "abgeleitete' Ressource.3

Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA') vom März 2026 errechnet einen Kapitalwert nach Steuern von 2,04 Milliarden US-Dollar bei 5% Abzinsung und einen internen Zinsfuß von 33%. Zugrunde liegen 3.200 US-Dollar je Unze Gold, 4,50 US-Dollar je Pfund Kupfer und 37,50 US-Dollar je Unze Silber. Über 14,6 Jahre sieht der Minenplan 3,6 Millionen Unzen Goldäquivalent vor, die Anfangsinvestition beträgt 1,28 Milliarden US-Dollar.6

Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Die "PEA' beruht ausschließlich auf "angezeigten' Ressourcen der Lagerstätte "Whistler'. "Raintree West', "Island Mountain' und die übrigen Explorationsziele sind darin nicht enthalten und bieten zusätzliches Wachstumspotenzial.3

Rekordbohrprogramm im "Whistler Orbit'!

Am 22. September 2026 schloss U.S. GoldMining mit 7.493 Bohrmetern in 17 Kernbohrungen auf zehn Zielgebieten sein bislang größtes Bohrprogramm ab. Im Mittelpunkt stand der "Whistler Orbit' rund um die Hauptlagerstätte, wo das Unternehmen nach weiteren gold- und kupferführenden Porphyrsystemen sucht. Die ersten Laborergebnisse erwartet das Unternehmen in den kommenden Wochen bis Ende 2026.7

Parallel lief ein Programm aus Kartierung, Prospektion und Gesteinsprobenahme in den Gebieten "Island Mountain', "Muddy Creek' und "Long Lake Hills'.

Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Es soll weitere Bohrziele für die kommenden Jahre liefern.8

Straßenzugang und Kupfer als zusätzliche Faktoren!

Ende August 2026 genehmigte die staatliche Alaska Industrial Development and Export Authority ("AIDEA') bis zu 25 Millionen US-Dollar für Vorarbeiten am "West Susitna Access Project', darunter geotechnische Untersuchungen.9 Die geplante, rund 78,5 Meilen lange Straße schließt an einen etwa 22 Meilen langen Abschnitt des Verkehrsministeriums von Alaska an und könnte den Zugang zum Projektgebiet verbessern. Gebaut ist sie noch nicht.10

Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Hinzu kommt das Kupfer: Seit November 2025 steht Kupfer auf der US-Liste kritischer Mineralien.11 "Whistler' enthält laut PEA neben Gold auch 592 Millionen Pfund förderbares Kupfer.6

Southern Cross Gold: Hochgradige Treffer bei "Golden Dyke'!

Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) entwickelt das Gold-Antimon-Projekt "Sunday Creek' rund 60 Kilometer nördlich von Melbourne im australischen Bundesstaat Victoria. Nach Unternehmensangaben entfallen rund 15 bis 17% des gewinnbaren "In-situ'-Werts auf Antimon, das als kritisches Metall gilt.12

Am 7. Oktober 2026 meldete Southern Cross Gold Ergebnisse von fünf Verdichtungsbohrungen aus "Golden Dyke': Bohrung SDDSC225 lieferte 2,7 Meter mit 178,4 g/t Gold - laut Unternehmen der 13. beste Abschnitt bei "Sunday Creek'. SDDSC218 ergab 6,8 Meter mit 49,8 g/t Gold rund 380 Meter unter der Oberfläche.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

Acht Abschnitte dieser Meldung lagen über 100 g/t Gold.4

"Golden Dyke' wächst - Antimon als zusätzlicher Werttreiber!

SDDSC218 und SDDSC221 trafen vier bislang nicht erfasste Adersysteme und erweitern "Golden Dyke' um 30 bis 50 Meter nach Westen. Auch beim Antimon überzeugt SDDSC218: Ein 0,35 Meterlanger Abschnitt enthielt 53,5% Antimon und 20,8 g/t Gold, ein breiterer Abschnitt über 2,2 Meter 27,7 g/t Gold und 8,9% Antimon. Im untersuchten Bereich konzentriert sich Antimon im oberen Teil, in der Tiefe dominiert Gold.

Für 72 Bohrungen standen die Ergebnisse noch aus. Das Bohrprogramm über 200.000 Meter läuft mit rund einem Dutzend Bohrgeräten und soll bis ins erste Quartal 2027 dauern.4

Bergbaulizenz beantragt, Antimonverarbeitung im Gespräch!

Am 22. September 2026 nahm die Behörde Resources Victoria den Antrag auf eine Bergbaulizenz für "Golden Dyke' an. Die Fläche umfasst rund 30,7 Hektar auf unternehmenseigenem Grund. Die Lizenz ist ein erster Schritt, noch keine Abbauerlaubnis.13

Mitte Oktober stellte die Labor-Regierung von Victoria eine Wahlzusage über 20 Millionen australische Dollar für eine Antimonverarbeitungsanlage im Norden des Bundesstaats vor. Sie soll bis zu 5.000 Tonnen Antimonmetall pro Jahr verarbeiten können und steht unter dem Vorbehalt der Wiederwahl am 28. November 2026. Zudem wurden Southern Cross Gold und Gekko Systems als bevorzugte Empfänger im Programm "Advancing Antimony Grants' benannt; sie teilen sich mehr als 750.000 australische Dollar für Studien zur Antimonverarbeitung.12

Fazit:

U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) verbindet bei "Whistler' eine große Ressourcenbasis und eine "PEA' mit 2,04 Milliarden US-Dollar Kapitalwert mit dem bislang größten Bohrprogramm. Ob die neuen Ziele die Ressource erweitern, müssen die ausstehenden Laborergebnisse zeigen.6,7

Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) liefert bei "Golden Dyke' weiter hochgradige Gold- und Antimontreffer und hat den ersten Antrag auf eine Bergbaulizenz eingereicht.4,13

Als Nächstes folgen die ersten Laborergebnisse von U.S. GoldMining bis Ende 2026, weitere Bohrergebnisse von Southern Cross Gold sowie die Entscheidung über die Bergbaulizenz und die Landtagswahl in Victoria am 28. November 2026.7,12,13

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Reuters: Strong dollar, high yields drag gold outlook; central bank demand lends support, 27. Oktober 2026. Quartalsumfrage unter Analysten und Händlern.

2. Fox Business: Federal budget deficit hits $2T as national debt costs surge, Oktober 2026. Auf Grundlage der Daten des Congressional Budget Office; Vorjahreswert laut Monatsausweis des US-Finanzministeriums (1,775 Billionen US-Dollar).

3. Mining Weekly: Whistler gold/copper project, US - update, 31. Juli 2026. Ressourcenschätzung mit Stichtag 2. März 2026.

4. Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold Infill Drilling Lifts Golden Dyke Grades: 2.7 m @ 178.4 g/t and 6.8 m @ 49.8 g/t Gold, 7. Oktober 2026. Wiedergabe der Unternehmensmeldung.

5. Mayfair Gold Corp.: Mayfair Gold Enters into C$310 Million Engagement Letter and Non-Binding Project Financing and Equity Investment Term Sheet with Macquarie for Fenn-Gib, 1. Oktober 2026. Einschließlich Kennzahlen der Vormachbarkeitsstudie mit Stichtag 19. Dezember 2025.

6. U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining Announces Positive Preliminary Economic Assessment for Whistler Gold-Copper Project, Alaska, März 2026.

7. U.S. GoldMining Inc./SEC: U.S. GoldMining Completes 2026 Drill Program Targeting High-Priority Porphyry Centers at its 100% Owned Whistler Gold-Copper Project, Alaska, 22. September 2026.

8. U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining Expands Pipeline of High-Priority Targets With 2026 Surface Exploration Program at its Whistler Gold-Copper Project, Alaska, 28. September 2026.

9. Nova Minerals Ltd.: West Susitna Road - Geotech Drilling Underway, US$25M Funding, 2. September 2026. Zur Genehmigung der AIDEA-Mittel; Abstimmung des AIDEA-Verwaltungsrats laut Tagesordnung am 26. August 2026.

10. U.S. GoldMining Inc.: Unternehmenspräsentation, 2026. Folie zum West Susitna Access Project; vom Auftraggeber bereitgestellt.

11. U.S. Geological Survey: Interior Department releases final 2025 List of Critical Minerals, 14. November 2025.

12. Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold Welcomes Both A$20 Million Antimony Processing Election Commitment and Decision on Advancing Antimony Grant, 15. Oktober 2026. Wiedergabe der Unternehmensmeldung.

13. Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold Lodges Mining Licence Application at Sunday Creek, 23. September 2026. Wiedergabe der Unternehmensmeldung.

14. Mayfair Gold Corp.: Mayfair Completes Strategic Investment with Macquarie, 14. Oktober 2026.

15. Fintool: Mayfair Gold Corp. - Unternehmensmeldungen, abgerufen am 2. November 2026. Zusammenfassung der Meldungen zur Vormachbarkeitsstudie und zum technischen Bericht vom Januar 2026.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Goldpreisprognosen der Reuters-Quartalsumfragen 2026. Eigene Darstellung der JS Research GmbH, per Skript aus den angegebenen Daten erzeugt, bei der Erstellung KI-gestützt. Daten: Reuters-Umfragen vom Februar, April, Juli und Oktober 2026 (über Reuters, Mining.com, USAGold und Odaily), Intro-Bild: U.S. GoldMining, aber mit KI bearbeitet durch JS Research GmbH

Abbildung 2: Defizit des US-Bundeshaushalts je Fiskaljahr 2021 bis 2026. Eigene Darstellung der JS Research GmbH, per Skript aus den angegebenen Daten erzeugt, bei der Erstellung KI-gestützt. Daten: Bipartisan Policy Center, Deficit Tracker; US-Finanzministerium.

Abbildungen 3 bis 7: Logo der U.S. GoldMining Inc., Explorationsziele, PEA-Kennzahlen, Oberflächenexploration 2026 und Karte des West Susitna Access Project. Quelle und Rechteinhaber: U.S. GoldMining Inc., Unternehmenspräsentation 2026. Die Straßenkarte gibt den Planungsstand des Unternehmens wieder.

Abbildungen 8 und 9: Logo der Southern Cross Gold Consolidated Ltd. und Lageplan Sunday Creek. Quelle und Rechteinhaber: Southern Cross Gold Consolidated Ltd., Unternehmensmeldung vom 7. Oktober 2026.

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 2. November 2026. Geprüft wurden die Reuters-Goldpreisprognosen, das US-Haushaltsdefizit, die Ressourcen, PEA-Kennzahlen, Explorationsprogramme und Infrastrukturangaben zu U.S. GoldMining, die Bohrergebnisse, der Lizenzantrag sowie die Förderzusagen in Victoria zu Southern Cross Gold und die Projekt- und Finanzierungsangaben zu Mayfair Gold, außerdem die US-Liste kritischer Mineralien. Grundlage waren Unternehmensmeldungen, eine SEC-Einreichung, Unternehmenspräsentationen, eine Veröffentlichung des U.S. Geological Survey sowie Berichte von Reuters, Fox Business und Mining Weekly; Fachmedien und Wiedergabeportale wurden herangezogen, wo Primärdokumente nicht frei zugänglich waren. Prozentangaben wurden nachgerechnet. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Disclaimer und Pflichtangaben

Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu U.S. GoldMining Inc., Southern Cross Gold Consolidated Ltd. und Mayfair Gold Corp. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über das Portal der Wirtschaft und PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit U.S. GoldMining Inc., Southern Cross Gold Consolidated Ltd. und Mayfair Gold Corp. und vergütet JS Research für diesen Beitrag. Die Vergütung der JS Research GmbH ist erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und den Emittenten besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg; die Vergütung erfolgt mittelbar über SRC. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung der Unternehmen begünstigen.

Interessen und Positionen

U.S. GoldMining Inc.: Jörg Schulte und die JS Research GmbH halten keine Aktien des Emittenten. Der Emittent ist nicht mit 5% oder mehr an der JS Research GmbH oder der SRC swiss resource capital AG beteiligt.

Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Jörg Schulte und die JS Research GmbH halten keine Aktien des Emittenten. Der Emittent ist nicht mit 5% oder mehr an der JS Research GmbH oder der SRC swiss resource capital AG beteiligt.

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Die Angaben zu Positionen gelten zum 2. November 2026.

Quellen und Prüfung

Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen, einer SEC-Einreichung, Unternehmenspräsentationen, einer Veröffentlichung des U.S. Geological Survey sowie Berichten von Reuters, Fox Business und Mining Weekly. Die Quellen sind im Quellenblock mit Datum und, soweit verfügbar, Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung vorgenommen und weder Bohrdaten noch metallurgische Daten, Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die in den Ausgangsquellen genannten Qualified Persons handelten für die jeweiligen Emittenten beziehungsweise Berichtsersteller, nicht für JS Research.

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Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als angezeigte Ressourcen. Die PEA für Whistler ist vorläufig, beruht auf Annahmen zu Rohstoffpreisen, Kosten, Ausbeuten, Zeitplänen und Finanzierung und bietet keine Gewähr, dass die Ergebnisse realisiert werden. Gleiches gilt für die Vormachbarkeitsstudie für Fenn-Gib; für keines der Projekte ist eine Bauentscheidung getroffen. Bohrergebnisse sind keine Ressourcenschätzungen; die genannten Abschnitte sind Bohrlängen. Goldäquivalente beruhen auf den Preisannahmen der Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem Goldpreisprognosen, Explorations- und Laborergebnisse, Ressourcenwachstum, die PEA für Whistler, den Straßenzugang in Alaska, den Lizenzantrag und die Antimonverarbeitung in Victoria, die geplante Projektfinanzierung mit Macquarie sowie Bau- und Produktionsziele für Fenn-Gib. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Exploration und Geologie, Metallurgie und Ausbringung, Ressourcen- und Reservenumwandlung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Vertragspartnerabhängigkeit, politische Zusagen unter Wahlvorbehalt, Infrastruktur und Energieversorgung, Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in den USA, Australien und Kanada. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

Regulatorische Einordnung

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