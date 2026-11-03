Goldunzen in Kanada: Fenn-Gib im beschleunigten Genehmigungsverfahren! Macquarie eingestiegen!

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Ontario hat 'Fenn-Gib' in sein gestrafftes Genehmigungsverfahren aufgenommen. Macquarie hat bereits rund 10 Millionen CAD investiert, ein Kredit von bis zu 300 Millionen CAD steht kurz vor der Zusage.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Mayfair Gold Corp. · Der Emittent unterhält entgeltliche IR-Verträge mit der SRC swiss resource capital AG, die als Auftraggeberin die JS Research GmbH beauftragt und vergütet · Erstellt, veröffentlicht und verbreitet von: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Erstveröffentlichung: 3. November 2026, 5:28 Uhr Europe/Berlin ·

Liebe Leserinnen und Leser,

am 30. Oktober fiel der Goldpreis laut Reuters auf den tiefsten Stand seit einem Jahr und rutschte dabei unter 4.000 US-Dollar je Unze. Für ein Projekt, das erst zukünftig produzieren soll, zählen ohnehin zunächst die Goldpreisannahme der Studie und die Bedingungen der Finanzierung.

Bei Mayfair Gold (WKN: A41X3D) lassen sich diese beiden Fragen bereits getrennt beantworten. Das Unternehmen entwickelt das zu 100% eigene Goldprojekt "Fenn-Gib' im Bezirk Timmins im Nordosten Ontarios.

Bei den Genehmigungen ist Mayfair Gold (WKN: A41X3D) seit dem 2. November einen Schritt weiter: Ontario hat "Fenn-Gib' in sein beschleunigtes Verfahren "One Project, One Process"aufgenommen.1,2,3,4,11 Das ist ein signifikanter Fortschritt, der den zeitlichen Genehmigungsprozess halbieren kann.

Ontario nimmt Fenn-Gib in das Verfahren "One Project, One Process" auf!

Am 2. November meldete Mayfair, dass "Fenn-Gib' als Projekt im neuen Genehmigungsrahmen "One Project, One Process" (1P1P) der Provinz Ontario ausgewählt wurde. Darin bündelt das Ministry of Energy and Mines die provinziellen Genehmigungs-, Autorisierungs- und Zulassungsverfahren in einem gemeinsamen Zeitplan. Ein eigenes Team des Ministeriums dient Mayfair als zentrale Anlaufstelle. Ziel des Rahmens ist es, die behördlichen Prüfzeiten um 50% zu verkürzen.11

Mayfair will mit der Apitipi Anicinapek Nation, dem Ministerium und weiteren indigenen und lokalen Gemeinschaften zusammenarbeiten und erwartet die für eine Bauentscheidung erforderlichen Genehmigungen im Jahr 2028. Laut Ontarios Minister für Energie und Bergbau, Stephen Lecce, soll das Projekt mehr als 700 Arbeitsplätze schaffen. Das Unternehmen strebt weiterhin einen Baubeginn 2028 und die erste Produktion 2030 an.10,11

Macquarie zeichnet Aktien und verhandelt über den Projektkredit!

Am 14. Oktober meldete Mayfair den Vollzug der Eigenkapitalinvestition von rund 10 Millionen CAD. Macquarie erwarb 2.346.701 Stammaktien zu je 4,26 CAD, was zum damaligen Zeitpunkt einem Aufschlag von 10% entsprach.

Macquarie hat Mayfair zudem einen Projektkredit von bis zu 300 Millionen CAD zur Verfügung gestellt. Am 1. Oktober vereinbarten die Parteien ein Mandat und ein unverbindliches Term Sheet. Voraussetzung für einen Abschluss sind unter anderem eine "Due-Diligence"-Prüfung, eine unabhängige technische Begutachtung und endgültige Verträge. Der Kredit wäre durch erstrangige Sicherheiten am Projekt besichert.

Innerhalb dieses Rahmens sollen bei Kreditabschluss 25 Millionen CAD für frühe Arbeiten abrufbar sein, etwa für Detailplanung und Ausrüstung mit langen Lieferzeiten. Bis zu 20 Millionen CAD an kapitalisierbaren Bauzeitzinsen sind ebenfalls im Kreditrahmen enthalten. Nach Angaben des Unternehmens würde der Kredit den Großteil der 450 Millionen CAD Anfangsinvestition aus der Studie decken.3,4,5

Finanzierung von Fenn-Gib | Daten: Mayfair Gold Corp.

Zum Paket gehört ein Goldabnahmerecht auf die ersten 50.000 produzierten Unzen pro Jahr, höchstens 300.000 Unzen insgesamt. Der Kaufpreis läge 50 US-Dollar je Unze unter einem veröffentlichten Referenzpreis. Bemerkenswert ist, dass der Abschlag fest ist; für die verkauften Unzen ist er damit auf insgesamt 15 Millionen US-Dollar begrenzt.3,4

"Fenn-Gib' soll mit dem höhergradigen Teil der Lagerstätte starten!

Der geplante Tagebau umfasst zunächst den höhergradigen, oberflächennahen Teil der Lagerstätte. Die "wahrscheinlichen" (Probable) Reserven enthalten 1,04 Millionen Unzen Gold in 25,13 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,29 g/t Gold. Für die Reservenermittlung verwendete Mayfair Gold (WKN: A41X3D) einen Designpreis von 1.750 US-Dollar je Unze. Die gesamte "angezeigte" (Indicated) Ressource umfasste zum 3. September 2024 rund 4,3 Millionen Unzen in 181,3 Millionen Tonnen mit 0,74 g/t Gold. Die Reserven sind in der Ressource enthalten.5,6

Für die Wirtschaftlichkeitsrechnung setzt die Vormachbarkeitsstudie ("PFS") andere Annahmenan: 3.100 US-Dollar je Unze Gold und 1,35 CAD je US-Dollar. Die Studie mit Stichtag 19. Dezember 2025 kalkuliert 450 Millionen CAD Anfangsinvestition und eine Amortisationszeit nach Steuern von 2,7 Jahren. Der modellierte Kapitalwert nach Steuern beträgt bei 5% Abzinsung 652 Millionen CAD, der interne Zinsfuß 24,1%. Für die ersten sechs Produktionsjahre veranschlagt die "PFS" 896 Millionen CAD kumulierten freien Cashflow. Dieser Studienwert schließt die Anfangsinvestition und spätere Schließungskosten aus. Das Management beabsichtigt, den freien Cashflow aus dem ersten Bergwerk zur Finanzierung des weiteren Wachstums zu nutzen, um die verbleibende Ressource zu erschließen.5,6 Das Management ist der Ansicht, dass ein kleiner Start das Risiko der Projektumsetzung senkt und deren Zeitrahmen verkürzt.

Den Vorteil der höhergradigen Startzone zeigt das Produktionsprofil: 71.336 Unzen Gold pro Jahr modelliert die "PFS" im Durchschnitt der ersten sechs Jahre, bei 1,47 g/t und 88,7% Ausbringung. Über die gesamte geplante Minenlaufzeit von 14,3 Jahren sind es durchschnittlich 64.096 Unzen jährlich.

Studienmodell für Fenn-Gib | Daten: Mayfair Gold Corp.

Die modellierten Kosten einschließlich Erhaltungsinvestitionen ("AISC") betragen 1.171 US-Dollar je Unze in den ersten sechs Jahren und 1.292 US-Dollar je Unze im Durchschnitt der Laufzeit.5,6

Bohrungen prüfen die Standorte für die geplanten Anlagen!

Für die Bauplanung ist auch entscheidend, wo die Anlagen stehen können. 23 Standortprüfungsbohrungen über insgesamt 6.184 Meter, darunter zwei Wiederholungsbohrungen, untersuchten die vorgesehenen Flächen. Mit solchen Bohrungen wird geprüft, ob geplante Anlagen über potenziell wirtschaftlicher Mineralisierung errichtet würden. Nach der Meldung vom 8. September sind keine Änderungen am Standortlayout erforderlich.7

Die Exploration verfolgt ein anderes Ziel: Im Nord- und Südblock kartierte Mayfair mehr als 95% der bekannten Aufschlüsse und entnahm 127 selektive Gesteinsproben. Daneben stützen mehr als 900 ICP-MS-Multielementanalysen aus dem Umfeld der Hauptlagerstätte das geologische und geochemische 3D-Modell. Im "Südblock' bereitet Mayfair vorrangige Ziele für ein Anfang 2027 geplantes Bohrprogramm vor.7

Auch personell wird die Zukunft vorbereitet!

Außerhalb der Projektumsetzung hat Mayfair zudem das Team verstärkt: Desmond Tranquilla wurde im August zum Chief Projects Officer ernannt. Er war zuletzt bei Canada Nickel tätig und hat am "Detour-Lake'-Projekt als ranghöchster Bauverantwortlicher des Projekts mitgewirkt. Ruben Wallin, neuer Senior Vice President, Sustainability, war bei Generation Mining maßgeblich an den Umweltgenehmigungen für das "Marathon'-Projekt beteiligt, gemeinsam mit dem heutigen Mayfair-CEO Drew Anwyll. Daniel Janusauskas wurde mit Wirkung zum 1. November 2026 zum Vice President, Technical Services ernannt.7,8,9

Fazit:

Mayfair Gold (WKN: A41X3D) hat mit Macquarie einen Aktionär gewonnen, der zugleich über den Projektkredit verhandelt. Die Aktienzeichnung ist vollzogen, die Fremdfinanzierung steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen "Due-Diligence'-Prüfung. Mit der Aufnahme in das Verfahren "One Project, One Process" hat "Fenn-Gib' zudem einen beschleunigten Genehmigungspfad erhalten, die Genehmigungen selbst stehen noch aus. Für Anleger sind deshalb der Ausgang der Kreditprüfung, die Konsultation mit der Apitipi Anicinapek Nation und der Fortschritt bei den Genehmigungen aussagekräftiger als der Goldpreis eines einzelnen Handelstages.

Als Nächstes lohnt der Blick auf die Genehmigungsschritte im Verfahren "1P1P', auf einenmöglichen Abschluss der Kreditverträge sowie auf die für Anfang 2027 geplanten Bohrungen im "Südblock'. Der Kreditabschluss würde klären, welcher Teil des Baus finanziert werden kann. Die Bohrungen sollen zeigen, welche Explorationsziele außerhalb der Hauptlagerstätte weitere Untersuchungen verdienen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Reuters: Tech rout drives gold to one-year low, white metals sink deep into oversold zone, 30. Oktober 2026; abrufbar über The Globe and Mail.

2. Deutsche Börse: Mayfair Gold Corp. O.N., Stammdaten und WKN, abgerufen am 2. November 2026.

3. Mayfair Gold Corp.: Mayfair Completes Strategic Investment with Macquarie, 14. Oktober 2026.

4. Mayfair Gold Corp. / SEC: Mayfair Gold Enters Into C$310 Million Engagement Letter and Non-Binding Project Financing and Equity Investment Term Sheet With Macquarie for Fenn-Gib, 1. Oktober 2026.

5. Mayfair Gold Corp. / SEC: Fenn-Gib Gold Project NI 43-101 Technical Report and Pre-Feasibility Study, Bericht vom 14. Januar 2026; Stichtag 19. Dezember 2025.

6. Mayfair Gold Corp.: Mayfair Delivers Robust Pre-Feasibility Study for the Fenn-Gib Gold Project, 8. Januar 2026, insbesondere Tabelle 1.

7. Mayfair Gold Corp. / SEC: Mayfair Gold Advances Exploration Targets and Project Geology at Fenn-Gib, 8. September 2026.

8. Mayfair Gold Corp. / SEC: Mayfair Gold Appoints Chief Projects Officer and Senior Vice President, Sustainability as Fenn-Gib Advances Toward Development, 24. August 2026.

9. Mayfair Gold Corp.: Mayfair Gold Appoints Daniel Janusauskas as Vice President, Technical Services, 5. Oktober 2026.

10. Mayfair Gold Corp.: Mayfair Gold Provides Q2 2026 Update on Fenn-Gib Project Advancement and De-Risking Activities, 23. Juli 2026.

11. Mayfair Gold Corp.: Mayfair Gold's Fenn-Gib Gold Project Designated Under Ontario's "One Project, One Process" Streamlined Permitting Framework, 2. November 2026.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Bestandteile und Stand des Macquarie-Pakets. Eigene Darstellung nach den Unternehmensmeldungen vom 1. und 14. Oktober 2026 (Quellen 3 und 4). Abbildung 2: Produktionsprofil im Basisfall der Vormachbarkeitsstudie; eigene Darstellung nach Tabelle 1 der PFS-Ergebnismeldung (Quelle 6). Beide Grafiken wurden für diesen Beitrag mit KI-Unterstützung programmiert. Intro-Bild: Mayfair Gold

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 2. November 2026. Geprüft wurden die Projekt- und Finanzierungsangaben, die Unternehmensmeldungen bis zum Redaktionsstand einschließlich der Meldung vom 2. November 2026 zur Aufnahme in das Verfahren "One Project, One Process", die PFS einschließlich Stichtagen und Preisannahmen sowie die Übereinstimmung der Grafiken mit den Quellen. Die 896 Millionen CAD stammen aus Tabelle 1 der PFS-Veröffentlichung, in der alle Beträge ohne abweichende Angabe in kanadischen Dollar ausgewiesen sind. Spätere Unternehmensmeldungen nennen denselben Wert in US-Dollar; der Beitrag folgt der Studienveröffentlichung. Prozentanteile und Zeichnungserlös wurden nachgerechnet. Es wurden keine eigenen Ressourcenschätzungen, metallurgischen Untersuchungen oder Kursmodelle erstellt.

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Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellt, veröffentlicht und verbreitet wird der Beitrag von der JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland. Autor und Verantwortlicher nach § 18 Abs. 2 Medienstaatsvertrag (MStV) ist Geschäftsführer Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzliche Verbreitung ist über die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, über PresseBox vorgesehen.

Auftrag, Vergütung, Interessen und Positionen

Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen Investor-Relations-Vertrag mit Mayfair Gold Corp. Die SRC hat die JS Research GmbH mit Erstellung und Veröffentlichung dieses Beitrags beauftragt und vergütet die JS Research GmbH dafür erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und Mayfair Gold Corp. besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg. Positionen: Jörg Schulte hält Aktien der Mayfair Gold Corp. mit einer Netto-Long-Position unter 0,5% des ausgegebenen Aktienkapitals; die JS Research GmbH hält keine Aktien des Emittenten. Die entgeltliche Beziehung und der eigene Aktienbesitz des Autors begründen einen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung begünstigen.

Quellen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Technische Angaben stammen von Mayfair und den Verfassern der PFS. Die redaktionelle Prüfung ersetzt keine unabhängige Begutachtung durch eine qualifizierte Fachperson. Mineralressourcen außerhalb der Reserven haben keine belegte wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Die PFS ist eine Vormachbarkeitsstudie. Freier Cashflow und AISC sind modellierte, nicht standardisierte Kennzahlen. Insbesondere die spätere Kreditstruktur und das Goldabnahmerecht wurden erst nach dem Studienzeitpunkt bekannt.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Kreditabschluss, Genehmigungen und deren Zeitplan im Verfahren "One Project, One Process", Exploration, Baubeginn, Kosten, Cashflow und erste Produktion in Ontario. Änderungen bei Gehalten, Ausbringung, Goldpreis, Wechselkurs, Baukosten oder Kreditbedingungen sowie Umweltauflagen und die Abstimmung mit indigenen Gemeinschaften können dazu führen, dass Ziele später, nur teilweise oder überhaupt nicht erreicht werden.

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