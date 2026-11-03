EQS-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Zalando wächst im dritten Quartal profitabel, getragen von einer sehr starken Expansion im B2B-Geschäft, und treibt mit Zalando Extended KI-Innovationen weiter voran



03.11.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zalando wächst im dritten Quartal profitabel, getragen von einer sehr starken Expansion im B2B-Geschäft, und treibt mit Zalando Extended KI-Innovationen weiter voran Das Konzern-Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 % auf 4,5 Milliarden Euro; der Konzernumsatz legte um 5,1 % auf 3,2 Milliarden Euro zu.

Das bereinigte EBIT des Konzerns stieg im Vorjahresvergleich um 10,6 % auf 107 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 3,4 %.

Im Endkundengeschäft (B2C) wuchs das GMV über alle drei Consumer-Apps hinweg. Das Partnergeschäft und Retail Media wuchsen zweistellig. Die Zahl der aktiven Kund*innen erreichte mit 63,2 Millionen ein neues Allzeithoch (+2,9 % im Jahresvergleich).

Zalando führt Zalando Extended ein und bringt damit Produkte anderer Online-Shops, die Zalando selbst nicht im Sortiment führt, auf die Zalando-Plattform. Ab 2027 wird Zalandos eigener KI-Agent den Bezahl- und Bestellvorgang im Namen der Kund*innen abwickeln, sodass diese die Zalando-App nicht verlassen müssen.

Der Umsatz im Firmenkundengeschäft (B2B) legte um fast 28 % auf 354 Millionen Euro zu. Das bereinigte EBIT hat sich mit 42 Millionen Euro mehr als verdoppelt; die B2B-Marge verbesserte sich von 7,1 % im dritten Quartal des Vorjahres auf 11,9 %.

Die B2B-Softwareeinheit SCAYLE erweiterte ihren Kundenkreis durch bedeutende Abschlüsse in den USA mit der Rue Gilt Groupe und Neighborhood Intelligence, zu deren Portfolio Bed Bath & Beyond gehört, sowie in Großbritannien mit der N Brown Group.

ZEOS Fulfilment sicherte sich weitere namhafte Unternehmenskunden, darunter Lascana, LC Waikiki und Champion.

Zalando bestätigt die im August kommunizierte Prognose für das Gesamtjahr 2026: ein GMV- und Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der Spanne von 12 % bis 17 % sowie ein bereinigtes EBIT zwischen 680 und 720 Millionen Euro.

Berlin, 3. November 2026 // Die Zalando SE ("Zalando"), Europas führende Technologieplattform für Mode und Lifestyle, verzeichnete ein weiteres Quartal mit profitablem Wachstum. Maßgeblicher Treiber war das sehr starke Wachstum im B2B-Geschäft. Zudem treibt Zalando KI-Innovationen weiter voran: Mit Zalando Extended bringt das Unternehmen Produkte anderer Online-Shops, die Zalando selbst nicht im Sortiment führt, auf die Zalando-Plattform. Im dritten Quartal gewann das Geschäft von Zalando an Dynamik. Auf ausgewiesener Basis stiegen das Konzern-GMV um 7,5 % und der Konzernumsatz um 5,1 %, was den Basiseffekt der erstmaligen Einbeziehung von ABOUT YOU im Vorjahr widerspiegelt. Das bereinigte EBIT verbesserte sich im Jahresvergleich um 10,6 % auf 107 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 3,4 %. Gestützt wurde dies durch niedrigere Fulfilment-Kosten, Synergien aus der ABOUT-YOU-Integration, die im Quartal einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag erreichten, sowie ein starkes B2B-Wachstum. "Nach einem Jahr macht die Integration von ABOUT YOU gute Fortschritte und wir behalten unser Tempo bei der Realisierung von Synergien bei", sagte Anna Dimitrova, CFO von Zalando. "Gleichzeitig beschleunigen wir unseren Wandel hin zu einem Plattform-Modell. Unser Partnergeschäft und Retail Media wachsen zweistellig, während der B2B-Umsatz um fast 28 % zulegte. Damit sind wir in einer starken Position, um nachhaltigen Wert für Kund*innen, Partner und Aktionär*innen zu schaffen." Zalando macht das Entdecken von Mode mit KI einfacher Seit 2008 hat Zalando eine einzigartige Daten- und Logistikinfrastruktur aufgebaut, die modespezifische Daten auf europäischer Ebene mit einem maßgeschneiderten Logistiknetzwerk für Mode und Lifestyle verbindet. Der Zalando Assistant unterstützt Kund*innen bei der Suche durch natürliche Unterhaltungen, die weit über eine einfache Suchanfrage hinausgehen. In diesem Jahr besuchten bereits mehr als 22 Millionen Nutzer*innen den Zalando Assistant. Nun führt das Unternehmen Zalando Extended ein. Dies eröffnet für die kommenden Jahre erhebliche Wachstumschancen, da KI-Agenten völlig neue Wege beim Entdecken und Kaufen von Produkten schaffen. Durch Zalando Extended wird die Zalando-Plattform um Produkte aus anderen Onlineshops erweitert, die Zalando selbst nicht im Sortiment hat. Kund*innen müssen die vertraute Zalando-App nicht mehr verlassen, da Zalandos eigener KI-Agent diese Produkte sicher in ihrem Namen kauft. Auch Partnershops profitieren: Da der KI-Agent die Arbeit übernimmt, erreichen sie Zalando-Kund*innen und generieren neue Umsätze, ganz ohne komplexe technische Integrationen oder Anpassungen in ihrer Logistik. Darüber hinaus können sie ihre Produkte über das Retail-Media-Geschäft auf Zalando bewerben, wodurch eine zusätzliche Einnahmequelle für Zalando entsteht. Damit entwickelt Zalando seine Plattform einen entscheidenden Schritt weiter. Beginnend mit komplexen Kategorien wie sperrigen Einrichtungsgegenständen erschließt Zalando Schritt für Schritt ein stetig wachsendes Sortiment aus Online-Shops im gesamten Web, direkt in der geschützten Umgebung der Zalando-App. Westwing, Europas führende Premium-Plattform für Home & Living, geht dabei als erster Pilotpartner an den Start. Die Kooperation ist in diesem Jahr gestartet. Ab 2027 wird Zalandos eigener KI-Agent in der Lage sein, die Home-&-Living-Produkte von Westwing im Auftrag der Kund*innen direkt in der Zalando-App zu kaufen. B2C: GMV wächst über alle drei Consumer-Apps hinweg Alle drei Consumer-Apps verzeichneten ein höheres GMV, wobei das Wachstum der Zalando-App und von Lounge by Zalando an Dynamik gewann. Treiber für das starke Abschneiden der Zalando-App waren das anhaltend dynamische Partnergeschäft sowie ein verbessertes Retail-Geschäft. In den einzelnen Produktkategorien verzeichnete Zalando im Modebereich ein starkes Wachstum, das direkt von einem höheren Partneranteil profitierte, wozu Partner aller Art auf der Plattform beitrugen. Darüber hinaus legten auch Lifestyle-Kategorien wie Beauty und Sports kräftig zu. Zalandos Wandel hin zu einem Plattform-Modell gewinnt weiter an Fahrt, getragen von zweistelligem Wachstum im Partnergeschäft und bei Retail Media. Der Partneranteil stieg um 2,9 Prozentpunkte auf 33,6 % des B2C-GMV. Damit macht Zalando deutliche Fortschritte in Richtung seines mittelfristigen Ziels von 40 % bis 50 % für 2028, was den Übergang zu einem margenstärkeren, kapitalleichten Geschäftsmodell unterstreicht. Die margenstarken Umsätze im Retail-Media-Geschäft legten im Jahresvergleich um fast 18 % zu und erreichten 2 % des B2C-GMV. Die Zahl der aktiven Kund*innen stieg um 2,9 % auf den neuen Höchststand von 63,2 Millionen, was die steigende Kundentreue über alle drei Apps hinweg belegt. Das Bonusprogramm Zalando Plus zählt mittlerweile mehr als 22 Millionen Mitglieder und bietet mit Spotify und Duolingo neue Partner-Vorteile. Da Kund*innen in mehr Kategorien einkauften, stiegen die durchschnittlichen Ausgaben pro Kund*in um

2,9 % auf 308 Euro. B2B: Zweistelliges Wachstum und höhere Margen Das B2B-Geschäft von Zalando verzeichnete ein weiteres starkes Quartal. Immer mehr Marken und Händler nutzen das E-Commerce-Betriebssystem für Mode und Lifestyle: ZEOS für den Zugang zum Logistiknetzwerk und den Services von Zalando, Tradebyte für die Anbindung an Marktplätze und Vertriebskanäle sowie SCAYLE für den Betrieb eigener Online-Shops. Der B2B-Umsatz stieg um fast 28 % auf 354 Millionen Euro, womit sich das Wachstum gegenüber dem Vorquartal erneut beschleunigte. Das bereinigte EBIT hat sich mit 42 Millionen Euro gegenüber 20 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von

7,1 % auf 11,9 %. Zalando Fulfilment Solutions setzte sein starkes, zweistelliges Wachstum dank des expandierenden Partnergeschäfts fort. Multi-Channel-Fulfilment legte weiter kräftig zu, vor allem durch wichtige Partnerschaften wie die strategische Kooperation mit NEXT sowie den Start mit Marks & Spencer in 22 Märkten im August. Die anhaltende Dynamik bei SCAYLE und Tradebyte steigerte die margenstarken Software-Umsätze zusätzlich. SCAYLE erweiterte seinen Kundenstamm durch wichtige Abschlüsse in den USA mit Neighborhood Intelligence (zu deren Portfolio Bed Bath & Beyond, Kirkland's und buybuy BABY gehören) und Rue Gilt Groupe sowie in Großbritannien mit der N Brown Group. ZEOS Fulfilment gewann namhafte Großkunden wie Lascana, LC Waikiki und Champion. Ausblick für 2026 Zalando bestätigt die im August konkretisierte Prognose für das Gesamtjahr 2026. Auf ausgewiesener Basis erwartet das Unternehmen unverändert ein GMV- und Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der Spanne von 12 % bis 17 %, ein bereinigtes EBIT zwischen 680 und 720 Millionen Euro, Investitionen (Capex) von 240 bis 300 Millionen Euro sowie ein negatives Nettoumlaufvermögen. Der Finanzbericht für das dritte Quartal 2026 sowie die Ergebnispräsentation für Analyst*innen und Investor*innen stehen auf der Zalando Investor Relations Website zur Verfügung. Zalando wird die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2026 am 11. März 2027 veröffentlichen. (Ende) Zalando Konzern Wesentliche Kennzahlen*/** in Mio. EUR Q3/26 Q3/25 GMV Konzern 4.536,7 4.218,6 % Wachstum 7,5 % 21,8 % Umsatz Konzern 3.174,7 3.020,6 % Wachstum 5,1 % 26,5 % B2C Umsatz 2.829,2 2.751,7 B2B Umsatz 354,4 277,1 Überleitung Umsatz -8,9 -8,2 Bereinigtes EBIT Konzern 106,5 96,3 Bereinigte EBIT-Marge Konzern 3,4 % 3,2 % B2C Bereinigtes EBIT 64,4 76,6 B2B Bereinigtes EBIT 42,2 19,6 Überleitung Bereinigtes EBIT -0,1 0,2 Nettoumlaufvermögen -424,2 -141,3 Investitionsaufwand (Capex) -61,1 -53,7 Nettogewinn /-verlust -18,0 12,5

Wichtige Leistungsindikatoren*/*** Q3/26 Q3/25 Aktive Kund*innen (in Mio.) (letzte 12 Monate) 63,2 61,4 Anzahl Bestellungen (in Mio.) 73,8 68,5 Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktiver Kundin bzw. aktivem Kunden (letzte 12 Monate) 4,9 4,9 Durchschn. Warenkorbgröße (EUR) (letzte 12 Monate) 63,3 61,6

* Definitionen finden sich im Geschäftsbericht 202 5 ** Beinhaltet die ABOUT YOU Ergebnisse ab dem Vollzug der Übernahme am 11. Juli 2025 *** Die auf den letzten 12 Monaten basierenden KPIs werden auf Grundlage der letzten 12 Monate einschließlich ABOUT YOU für das gesamte Jahr berechnet, während alle anderen KPIs ABOUT YOU ab dem 11. Juli 2025 berücksichtigen. Über Zalando Zalando wurde 2008 in Berlin gegründet und ist die führende europäische Technologieplattform für Mode und Lifestyle. Die Zalando-Gruppe verbindet mehr als 63 Millionen aktive Kund*innen mit über 7.000 Marken in 29 Märkten. Unser Geschäft basiert auf einer einzigartigen, KI-gestützten Daten- und Infrastrukturplattform. Für unsere Kund*innen bietet unser Multi-App-Ansatz - bestehend aus Zalando, ABOUT YOU und Lounge by Zalando - ein inspirierendes, hochgradig personalisiertes Einkaufserlebnis. Für unsere Partner bauen wir das Betriebssystem für den E-Commerce. Über ZEOS, Tradebyte und SCAYLE öffnen wir unsere Logistik-, Software- und Servicekapazitäten für Marken und Einzelhändler*innen zur nahtlosen, grenzüberschreitenden Skalierung ihres Geschäfts. Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.zalando.com/de Kontakt Medienanfragen

Sarah Syed

Wirtschafts- und Finanzkommunikation

presse@zalando.de

Investorenanfragen

Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de



03.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News