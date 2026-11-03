DJ Zalando steigert operativen Gewinn - Nachsteuerverlust überrascht

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Zalando hat im dritten Quartal moderate Wachstumsraten verzeichnet und den operativen Gewinn EBIT gesteigert, ist aber unter dem Strich unerwartet in die roten Zahlen gerutscht. Beim EBIT verzeichnete Zalando eine zweistellige Zuwachsrate. Dabei konnte der im DAX notierte Berliner Online-Modehändler die EBIT-Marge leicht verbessern. Die Quartalsergebnisse lagen beim Nachsteuerverlust unterhalb der Markterwartungen im Konsens von Visible Alpha, Umsatz und Bruttowarenvolumen leicht darüber.

Die Jahresziele, die Wachstum in der unteren Hälfte der Zielspannen 12 bis 17 Prozent beim Umsatz und Bruttowarenvolumen GMV vorsehen sowie eine Verbesserung beim EBIT auf 680 bis 720 Millionen Euro, also zwischen 15 und 22 Prozent, bestätigte Zalando. Zur Gruppe gehört auch der Hamburger Online-Modehändler About You.

Im dritten Quartal erwirtschaftete Zalando einen Umsatz von 3,18 Milliarden Euro, 5 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Konsensschätzung von Visible Alpha lautete auf 3,15 Milliarden Euro. Das GMV, das auch die Gebühren für die Nutzung der Plattform enthält, stieg um 8 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro. Der Konsens lag bei 4,47 Milliarden. Zalando profitierte dabei von Kundenwachstum, höherer Anzahl von Bestellungen und durchschnittlicher Warenkorbgröße.

Das bereinigte EBIT legte um 11 Prozent zu auf 106,5 Millionen Euro von 96 Millionen, die Marge verbesserte sich auf 3,4 Prozent von 3,2 Prozent, wie erwartet. Beim EBIT waren 107 Millionen Euro erwartet worden.

Nach Steuern ergab sich ein Verlust von 18,0 Millionen Euro verglichen mit einem erwarteten Gewinn von 14 Millionen und 13 Millionen Gewinn im Vorjahr.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 01:25 ET (06:25 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.