Die Vonovia-Aktie erscheint auf den ersten Blick wie ein außergewöhnliches Schnäppchen. Bei einem Aktienkurs von 16,39 € liegt das Papier rund -65% unter seinem bilanziellen Nettovermögenswert von 46,22 € je Aktie. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von rund 7,6%. Allerdings hat der Immobilienkonzern erst kürzlich seine Wachstumsziele für 2028 reduziert. Ist der enorme Bewertungsabschlag deshalb gerechtfertigt oder bietet Vonovia inzwischen eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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