Die Under-Armour-Aktie setzt ihre Erholung fort. Gestern stieg der Kurs um +5,01% auf 5,24 US$ und nähert sich damit der Oberseite eines langfristigen fallenden Keils. Zugleich senden RSI und MACD erste positive Signale. Gelingt jetzt der Ausbruch, könnte die jahrelange Abwärtsbewegung vor einem Wendepunkt stehen. Chartanalyse zur Under-Armour-Aktie Die Under-Armour-Aktie bewegt sich seit Anfang 2022 innerhalb eines fallenden Keils. Zuletzt reagierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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