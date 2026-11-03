Die Okta-Aktie ist nach ihrer starken Rallye abrupt eingebrochen. Darüber hinaus verlor der Cybersicherheitstitel -11,22% und schloss bei 184,87 US$. Damit testet der Kurs eine erste wichtige Unterstützungszone. Gleichzeitig trüben sich RSI und MACD ein, während das langfristige Elliott-Wellen-Szenario sogar eine wesentlich größere Korrektur zulässt. Chartanalyse zur Okta-Aktie Nach dem Anstieg auf ein neues Mehrjahreshoch bei 235,13 US$ hat die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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