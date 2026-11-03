Der KI-Spezialist wächst mit atemberaubendem Tempo. Doch kurz vor dem geplanten Börsengang enthüllt der ChatGPT-Rivale einen gigantischen Verlust und Verpflichtungen von fast 900 Milliarden US-Dollar. Der nächste Mega-Börsengang der KI-Branche nimmt Gestalt an. Doch die neuen Geschäftszahlen von Anthropic dürften bei Anlegern für Gesprächsstoff sorgen. Wie CNBC berichtet, steigerte der ChatGPT-Konkurrent seinen Umsatz in den ersten neun Monaten auf 33,24 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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