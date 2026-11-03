Vor dem Weihnachtsgeschäft kann Apple das iPhone-Geschäft ausbauen. Ins wichtigste Quartal des Jahres geht der Konzern aber mit explodierenden Speicherpreisen und Engpässen bei einem Parade-Modell. Apple bekommt im üblicherweise lukrativen Weihnachtsgeschäft Gegenwind durch explosiv wachsende Speicherchip-Preise. Der iPhone-Konzern enttäuschte die Börse mit seinem Ausblick auf das laufende Vierteljahr, die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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