Die Nebenwerte sind mit Rückenwind in die neue Woche gestartet. Der MDAX stieg am Montag um 1,26 Prozent auf 30.855 Punkte und holte damit einen Teil der Verluste vom Freitag auf. Der SDAX gewann 0,9 Prozent auf 18.218 Punkte, der TecDAX legte gut ein halbes Prozent zu und schloss knapp über 4.110 Punkten. Der DAX kam mit einem Plus von 0,63 Prozent auf 25.981 Punkte etwas weniger weit. Sinkende Ölpreise und Berichte über diplomatische Bemühungen im Iran-Konflikt hellten die Stimmung auf, zugleich hielten die US-Zwischenwahlen viele Anleger vorsichtig. Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) gewann nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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