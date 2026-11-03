HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Sportwagenbauers für das dritte Quartal seien von den angekündigten Belastungen im Zuge der strategischen Neuausrichtung beeinträchtigt worden, schrieb Romain Gourvil am Montag. Die Margen im nahezu zweistelligen Prozentbereich bei einem niedrigem Absatzvolumen stützten jedoch den mittelfristigen Erholungsplan. Zudem seien Cashflow und Liquidität nach wie vor stark./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
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