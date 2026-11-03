Börse Aktuell: Aktienindizes geben erneut nach | Ölpreis versucht sich nach US-Angriff auf die iranische Insel Qeshm zu erholen (03.11.2026)

In den heutigen Börsen News zeichnet sich ein verhaltener Handel an den internationalen Finanzmärkten ab. Die Futures auf den Nasdaq 100 (US100) sowie den S&P 500 (US500) verzeichnen vorbörslich Verluste von rund 0,5 - Parallel dazu klettert der Preis für Brent-Rohöl um knapp 1,5 - auf über 105,70 USD je Barrel. Auslöser für den Preissprung am Energiemarkt sind Berichte des Wall Street Journal über mutmaßliche US-Militärschläge auf die iranische Insel Qeschm.

Unternehmensseitig gerieten die Aktien von Apple und Palantir nach Vorlage ihrer jüngsten Quartalszahlen unter Abgabedruck und verloren jeweils 2 bis 3 - an Wert - obwohl beide Konzerne die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertreffen konnten.

Fokus auf US-Kongresswahlen, US-Konjunkturdaten und Quartalsberichte

Die Marktteilnehmer blicken mit hoher Aufmerksamkeit auf die heutigen US-Halbzeitwahlen (Midterms). Erste Hochrechnungen und Ergebnisse aus Bundesstaaten wie Indiana und Kentucky werden in der Nacht erwartet.

Auf makroökonomischer Ebene stehen die US-JOLTS-Daten zu offenen Stellen sowie die Auftragseingänge der Industrie im Mittelpunkt. Die Berichtssaison setzt sich derweil mit hohem Tempo fort:

Vor US-Börsenstart: Quartalszahlen von Pfizer.

Nach US-Börsenschluss: Zahlenvorlage von AMD und Arista Networks - zwei wesentlichen Werten innerhalb des Themas Künstliche Intelligenz (KI).

Was heute für deutsche Anleger und den DAX besonders relevant ist

Für Anleger am deutschen Aktienmarkt ergeben sich aus dem aktuellen Marktumfeld spezifische Risiken und Chancen:

Energiepreise - Inflationsdruck: Das Verharren der Brent-Notierungen oberhalb der Marke von 105 USD sowie die anhaltenden Spannungen an der Straße von Hormus belasten energieintensive Industrie- und Chemiewerte im DAX und MDAX. Zudem nährt die Entwicklung Sorgen vor hartnäckigen Importpreisen.

Export- und Halbleiterwerte unter Beobachtung: Die anhaltende Schwäche der US-Technologie- und Chipwerte strahlt direkt auf deutsche Technologietitel wie Infineon, Siltronic oder Aixtron aus. Anleger sollten zudem die anstehenden Zahlen von AMD genau prüfen, da sie als Stimmungsbarometer für die europäische Tech-Branche dienen.

Geopolitische Risikoprämie: DAX und Euro reagieren traditionell sensibel auf Unsicherheiten rund um die US-Politik und militärische Konflikte im Nahen Osten. Vor Bekanntwerden belastbarer Wahlergebnisse aus den USA ist mit einer spürbaren Zurückhaltung auf dem Frankfurter Parkett zu rechnen....

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