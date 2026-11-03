Berlin (ots) -
Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi, hat am Dienstag im rbb24 Inforadio gesagt, dass er über den Ausgang der Midterms in den USA nicht spekulieren möchte. "... weil er (Präsident Trump) uns sowieso wieder überraschen wird."
Deutschland müsse sich weiter auf sich selbst und auf Europa konzentrieren, führte der SPD-Politiker aus. Man dürfe sich nicht abhängig von den Entwicklungen im Weißen Haus machen. "Ich glaube, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Das haben wir relativ gut gemacht in den letzten zwei Jahren und auf dem Weg müssen wir weitergehen - unabhängig davon was im Weißen Haus passiert. Wir müssen an unserer eigenen Verteidigungsfähigkeit arbeiten, an unserer eigenen Resilienz."
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Deutschland müsse sich weiter auf sich selbst und auf Europa konzentrieren, führte der SPD-Politiker aus. Man dürfe sich nicht abhängig von den Entwicklungen im Weißen Haus machen. "Ich glaube, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Das haben wir relativ gut gemacht in den letzten zwei Jahren und auf dem Weg müssen wir weitergehen - unabhängig davon was im Weißen Haus passiert. Wir müssen an unserer eigenen Verteidigungsfähigkeit arbeiten, an unserer eigenen Resilienz."
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