Die Anleger reagieren weiterhin äußerst sensibel auf die Quartalszahlen der großen US-Technologiekonzerne. Das hat sich auch nach der Vorlage der Apple-Ergebnisse gezeigt. Während das abgelaufene Geschäftsquartal noch überzeugen konnte, sorgte der vorsichtigere Ausblick auf die Margenentwicklung im wichtigen Weihnachtsgeschäft für Ernüchterung. Insbesondere die hohen Halbleiterpreise könnten die Profitabilität belasten. Die Apple-Aktie geriet daraufhin im nachbörslichen US-Handel unter Druck und belastete auch die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten.

Die Botschaft ist eindeutig: Selbst glänzende Geschäftszahlen reichen nicht mehr aus, wenn die Perspektiven nicht ebenso überzeugend ausfallen. Einen positiven Gegenpol lieferten die Quartalszahlen von Palantir. Der KI-Spezialist konnte die Erwartungen übertreffen und wurde dafür mit nachbörslichen Kursgewinnen belohnt.

Für Unterstützung sorgen auch die Hoffnungen auf eine diplomatische Einigung zwischen den USA und dem Iran. Die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten hatte die Rohölpreise zeitweise deutlich unter Druck gesetzt. Im frühen Handel wurden diese Rückgänge allerdings bereits wieder weitgehend aufgeholt. Die Lage bleibt unübersichtlich, und die Energiemärkte reagieren entsprechend nervös auf jede neue Nachricht.

Am deutschen Aktienmarkt rücken heute unter anderem die Quartalszahlen von Bayer in den Mittelpunkt. Die größere Aufmerksamkeit gilt allerdings den Zwischenwahlen in den USA. Ihr Ausgang könnte die politischen Kräfteverhältnisse im Kongress verändern und damit auch die wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume der US-Regierung beeinflussen.

Gleichzeitig nimmt die Berichtssaison im Technologiesektor weiter Fahrt auf. Mit AMD und Shopify stehen zwei weitere Unternehmen im Fokus, deren Ergebnisse und Ausblicke wichtige Hinweise auf die Nachfrage nach Halbleitern, KI-Infrastruktur und digitalen Dienstleistungen liefern könnten. Gerade nach den unterschiedlichen Reaktionen auf Apple und Palantir dürfte die Fehlertoleranz der Anleger gering bleiben.

Für den DAX zeichnet sich damit ein schwankungsanfälliger Handelstag ab. Zwischen enttäuschten Erwartungen bei Apple, neuer KI-Zuversicht durch Palantir und den politischen Risiken rund um die US-Zwischenwahlen fehlt eine klare Richtung. Der deutsche Leitindex dürfte sich zunächst in einer Handelsspanne zwischen 25 500 und 25 850 Punkten bewegen.

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