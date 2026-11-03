EQS-News: Cherry SE
/ Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung
Cherry SE treibt Transformationsprogramm "Blossom" voran: Fokus auf profitables Wachstum im Peripheriegeschäft
Rogier Volmer, CEO der Cherry SE: "Wir haben unsere Margen verbessert und unsere Kosten gesenkt, aber das reicht noch nicht, um nachhaltig profitabel zu werden. Deshalb gehen wir jetzt den nächsten, notwendigen Schritt. Dass er auch Arbeitsplätze kostet, bedauern wir sehr. Mit einer fokussierten Aufstellung schaffen wir die Grundlage, um in unserem Peripheriegeschäft wieder zu wachsen."
Unabhängig davon entwickelt sich der Geschäftsbereich Digital Health & Solutions weiterhin positiv und steigerte seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um rund 37 Prozent auf 8,9 Mio. Euro. Der Verkaufsprozess für diesen Bereich läuft unverändert weiter.
Über Cherry
Die Cherry SE (ISIN: DE000A41YFJ9) ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden.
CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh).
Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/
Kontakt
Cherry SE
Viona Brandt
Investor Relations
P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München
T: +49 (0) 9643 2061 898
E: ir@cherry.de
03.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cherry SE
|Rosental 7, c/o Mindspace
|80331 München
|Deutschland
|Telefon:
|+4996432061848
|ISIN:
|DE000A41YFJ9
|WKN:
|A41YFJ
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|984500DF98AA2E011444
|EQS News ID:
|2426990
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2426990 03.11.2026 CET/CEST