München (ots) -Auch mit der Reform der privaten Altersvorsorge bleibt die Basisrente ein wichtiger Baustein für die Absicherung im Alter. Von ihren steuerlichen Vorteilen profitieren die Versicherten weiterhin: Für 2026 sind Beiträge zur Basisrente bis zu 30.826 Euro für Ledige und 61.652 Euro für steuerlich Zusammenveranlagte als Sonderausgaben absetzbar. Ist der steuerliche Spielraum noch nicht ausgeschöpft, kann sich eine Sonderzahlung lohnen. Wie hoch die tatsächliche Steuerentlastung ausfällt, hängt von der individuellen Einkommens- und Vorsorgesituation ab. Die Continentale empfiehlt ihren Vertriebspartnern, Kunden gezielt darauf anzusprechen. Vermittler können zudem erläutern, wie die Basisrente und das neue Altersvorsorgedepot ab 2027 zusammenspielen.Sonderzahlungen: Steuern sparen und gleichzeitig Altersvorsorge stärkenDie Basisrente der Continentale richtet sich besonders an Zielgruppen, die Flexibilität schätzen. Beiträge sind schon ab 25 Euro monatlich oder als Einmalbeitrag ab 3.000 Euro möglich. Darüber hinaus können die Kunden Sonderzahlungen leisten. "Je nach Einkommenssituation lässt sich die lebenslange Rente jährlich flexibel ausbauen. Gerade für Selbstständige und Freiberufler ist diese Lösung ideal", sagt Thomas Pollmer, Leiter Produktmanagement Leben bei der Continentale Versicherung. Für besserverdienende Angestellte bleibt die Basisrente ebenfalls interessant. Außerdem kann sie weiterhin für Kunden sinnvoll sein, die laufende monatliche Kostenbelastungen im Rentenalter absichern möchten.Drei Vorsorge-Typen - drei passende AngeboteNach wie vor stellt der Lebensversicherer seine etablierten Varianten der Basisrente zur Verfügung. Alle drei Vorsorgemodelle wurden von der unabhängigen Ratingagentur Franke und Bornberg mit der Höchstnote FFF+ (hervorragend) bewertet.Für unterschiedliche Vorsorgebedürfnisse bietet die Continentale drei Varianten:- Continentale BasisRente Invest: die komplett fondsgebundene Variante für renditeorientierte Anleger- Continentale BasisRente Classic Pro: die kapitaleffiziente klassische Altersvorsorge für sicherheitsbewusste Kunden- Continentale BasisRente Invest Garant: die effiziente Kombination von Renditechancen der Fonds mit GarantieleistungenDer Trend geht seit Längerem klar zu fondsgebundenen Produkten ohne Beitragsgarantien, vor allem bei jungen Kunden. Dennoch bleibt das Thema Sicherheit relevant. "Altersvorsorge ist mehr als ein passiv investierender ETF-Sparplan. Bei unseren Fondsprodukten sorgen bereits bei Vertragsabschluss garantierte Rentenfaktoren für Planbarkeit", betont Thomas Pollmer.Basisrente kein AuslaufmodellSo behält die Basisrente ihren Stellenwert im staatlich geförderten Vorsorgesystem, auch wenn das Altersvorsorgereformgesetz (AVRG) ab 1. Januar 2027 neue Optionen eröffnet. Das Altersvorsorgedepot bietet eine kapitalmarktorientierte, über Zulagen geförderte Vorsorge. Die Basisrente dagegen punktet mit höheren steuerlich absetzbaren Beiträgen. Thomas Pollmer: "Je nach Einkommen, Steuersatz, Familiensituation und Vorsorgezielen kann die Basisrente, das Altersvorsorgedepot oder die Kombination aus beidem die passende Wahl sein." Für den Aufbau einer auskömmlichen Altersversorgung dürften daher auch künftig Kombinationen sinnvoll sein. "Deshalb ist eine Beratung wichtig", betont der Experte.Zusätzlich zu ihrer bewährten Produktpalette wird die Continentale zusammen mit ihrem Schwesterunternehmen EUROPA attraktive Tarife für alle Modelle des Altersvorsorgedepots anbieten. Da künftig mehr Personengruppen staatlich gefördert werden, ergeben sich für sie zudem neue Beratungsanlässe.Weitere InformationenKunden finden mehr Informationen unter www.continentale.de/basisrente. Freie Vermittler erhalten Details zu den Tarifen unter makler.continentale.de/basisrente und zur aktuellen Aktion unter makler.continentale.de/basisrente-sonderzahlung-2026.Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Über die Continentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG und die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichen Kunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für den Krankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alter oder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Muttergesellschaft des Verbundes ist die Continentale Krankenversicherung a.G., die in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen begeht. Im Mittelpunkt stehen für die Unternehmen die Bedürfnisse der Versicherten, Vertriebspartner und Mitarbeitenden. Oberster Grundsatz ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. So steht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges, nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/6382972