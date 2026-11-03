Berlin (ots) -Der sicherheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Michael Gahler (CDU), hat vor Beginn der Berliner Sicherheitskonferenz erklärt, es gehe bei dem Treffen darum, noch einmal zu verdeutlichen, in welcher Gefährdungslage man sich befinde. Gahler sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio:"Wir haben Litauen als Gastland und da spricht auch der Präsident. Das ist ganz wichtig. Wir sind ja auch dabei, die Brigade aufzubauen (...). Dann ist natürlich so eine Konferenz immer auch ein Networking, ein Zusammenarbeiten all derer, die sich damit befassen. Und die Industrie ist auch sehr stark vertreten. Das heißt, die zeigt auch, was sie kann. Und das muss sie auch, damit die politischen Entscheider wissen, auf wen sie da Rückgriff nehmen können."Bei der Verteidigung sollte Europa nicht so stark in Richtung USA schauen, sondern diese selbst in die Hand nehmen, sagte Gahler:"Wir haben (...) als Europäer die Aufgabe, unsere Angelegenheiten möglichst schnell und möglichst effektiv gemeinsam zu regeln im Bereich der Sicherheit und Verteidigung. Wir haben keine Zeit. Wir haben eine sehr konkrete Bedrohung aus Russland. Und von daher ist es gut und richtig, dass man sich immer wieder zusammensetzt, aber auch dann die Beschlüsse, die man fasst, umsetzt."Das Interview zum Nachhören: Gahler (CDU): Gemeinsame Verteidigung weiter stärken | rbb24 Inforadio (https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2026/11/03/25-berliner-sicherheitskonferenz-michael-gahler-verteidigung.html)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/6382984