EQS-News: Regenbogen AG
/ Schlagwort(e): Rechtssache
Regenbogen AG: Schiedsgutachten beziffert Entschädigung für bauliche Anlagen in Prerow auf 5,8 Mio. Euro - Regenbogen AG und Land Mecklenburg-Vorpommern haben den unabhängigen Schiedsgutachter gemeinsam beauftragt
Schönkirchen, den 3. November 2026 - Für die Entschädigungsansprüche der Regenbogen AG (ISIN: DE0008009564) aus der Beendigung des Pachtverhältnisses am früheren Campingstandort Prerow liegt eine wesentliche neue Grundlage vor. Ein von der Regenbogen AG und dem Land Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam beauftragter, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger hat den Wert der erfassten baulichen Anlagen auf der Pachtfläche zum Bewertungsstichtag 31. Dezember 2023 auf 5,8 Mio. Euro festgestellt.
Beide Vertragsparteien hatten sich auf den unabhängigen Schiedsgutachter verständigt und ihm gemeinsam den Auftrag zur Ermittlung der vertraglich vorgesehenen Entschädigung erteilt.
Die Regenbogen AG bewertet das Ergebnis als wichtige positive Entwicklung und wesentlichen Fortschritt bei der Durchsetzung ihrer Entschädigungsansprüche. Mit dem Schiedsgutachten liegt nun die vertraglich vorgesehene Bewertung als konkrete Grundlage für die Entschädigungsforderung gegenüber dem Land Mecklenburg-Vorpommern vor.
Weitere von der Gesellschaft geltend gemachte Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Zeitpunkt und endgültiger Umfang eines möglichen Mittelzuflusses sind derzeit offen.
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03.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Regenbogen AG
|Pahlblöken 3
|24232 Schönkirchen
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|0431 / 23 723-0
|Fax:
|0431 / 23 723-10
|E-Mail:
|investor.relations@regenbogen-ag.de
|Internet:
|www.regenbogen.ag
|ISIN:
|DE0008009564
|WKN:
|800956
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|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX
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|529900XGTGC0RJTMW533
|EQS News ID:
|2427350
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