Bei der NORMA Group scheint der Konzernumbau zunehmend Früchte zu tragen. Der Verbindungstechnikspezialist hat im dritten Quartal 2026 nicht nur seinen Umsatz gesteigert, sondern das bereinigte operative Ergebnis mehr als verdoppelt. Gleichzeitig ist die Bilanz nach dem Verkauf des Water-Management-Geschäfts deutlich gestärkt. Doch das Management hat noch wesentlich größere Pläne: Bis 2031 soll die operative Marge auf über zehn Prozent steigen. Für Anleger könnte die NORMA Group Aktie damit zu einer interessanten Turnaround-Story werden. NORMA Group: Gewinnsprung trotz schwierigem Marktumfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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