ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Auf ihrem historisch enorm hohen Bewertungsniveau dürften die durchwachsenen Signale von Marge und Servicewachstum die Aktien belasten, schrieb David Vogt am Montagabend nach dem Quartalsbericht./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0378331005
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