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Die KI-Baisse nimmt ihren Lauf. Die Wall Street bleibt nervös. Der Nasdaq verlor gestern 1,07 %, der S&P 500 0,51 %. Der Dow gewann 0,41 %. Der DAX präsentiert sich weiter mit relativer Stärke, startet heute mit Asien aber auch schwach in den Tag. Unsicherheit bringen Berichte über einen möglichen US-Angriff auf die iranische Insel Qeschm nach den Wahlen. Die Techs bleiben angeschlagen:Oracle brach um 8,8 % ein. Die geplante Kapitalaufnahme über 20 Mrd. Dollar für den KI-Ausbau belastet. Marvell und Lumentum gerieten nach Bekanntgabe ihrer Milliardenfusion ebenfalls unter Druck.Apple verliert nachbörslich rund 3 %. Der Quartalsumsatz erreichte 114,5 Mrd. Dollar und lag über den Erwartungen. Doch höhere Speicherchipkosten und ein verhaltener Margenausblick belasten die Aktie nachvollziehbar auf Top-Niveau.Palantir büßt nachbörslich rd. 7 % ein. Der Umsatz sprang um 96 % auf 2,31 Mrd. Dollar gegenüber 2,18 Mrd. Dollar Konsens. Das amerikanische Geschäft mit Unternehmenskunden wuchs um 148 %. Die Jahresumsatzprognose steigt auf rund 8,53 Mrd. Dollar. Allerdings verlangsamte sich das Wachstum des neuen Vertragsvolumens bei US-Unternehmenskunden deutlich. Die Wachstumsdynamik sinkt.Marvell zieht Lumentum mit in den Keller. Der vereinbarte Aktien-Deal macht Lumentum bis nächstes Jahr abhängig vom Marvell-Kurs. Strategisch sinnvoll, kurzfristig weiter belastend. Zudem müssen die Lumentum-Aktionäre auch zustimmen.Hugo Boss senkte gestern spätabends die Prognose. Das Jahres-EBIT soll nur noch 250 bis 300 Mio. Euro erreichen statt bisher 300 bis 350 Mio. Euro. Schwächere Konsumnachfrage und höhere Abschreibungen auf IT-Systeme belasten.Bayer erhöht dagegen heute Morgen die Jahresprognose. Das bereinigte Quartals-EBITDA stieg um 6,9 % auf 1,62 Mrd. Euro. Auch beim Cashflow wird Bayer zuversichtlicher. Der Titel liegt in unserem Allround Portfolio des Aktionärsbriefes. Hier geht es zum Aktionärsbrief:Lufthansa liefert Über den Erwartungen, dämpft aber die Aussichten des Gesamtjahres aufgrund zunehmend durchschalgender Kerosinpreise.Japan bleibt heute feiertagsbedingt geschlossen. In den USA finden die Kongresswahlen statt. Nach Börsenschluss berichtet AMD. Es bleibt wackeling. Die Tage nach den Midterms entscheiden über die Tendenz bis Jahresende.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe