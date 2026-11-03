Enapter hat die zuvor angekündigte Kapitalerhöhung über EUR 10-12 Mio. gestartet und peilt nun ein höheres Volumen von bis zu EUR 13 Mio. an. Entscheidend ist, dass die Transaktion weitgehend durch RS Energy Technology abgesichert ist, eine Tochtergesellschaft der chinesischen Runshihua Group und neuer Fertigungspartner von Enapter für AEM-Stacks. RS Energy Technology hat sich verpflichtet, sämtliche nicht von Bestandsaktionären bezogenen Aktien bis zu einem Volumen von EUR 12 Mio. zu zeichnen. Der Emissionserlös soll in erster Linie zur Begleichung ausstehender Verbindlichkeiten verwendet werden; der verbleibende Teil fließt in das Working Capital. Damit verschafft sich das Unternehmen dringend benötigten finanziellen Spielraum, um den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren. Wir haben die Kapitalerhöhung vollständig in unser Finanzmodell integriert und unsere Schätzungen angepasst. Angesichts fehlender klarer finanzieller Guidance für das neue Asset-light-Modell verfolgen wir dabei bewusst einen konservativen Ansatz. Da die kurzfristigen Finanzierungsrisiken nachlassen, nehmen wir unser Rating Spec. BUY wieder auf und legen ein neues Kursziel von EUR 1,50 fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/enapter-ag
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