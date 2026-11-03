DAX Prognose für Dienstag, 03.11.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Zum Wochenauftakt (02.11.2026) startete der DAX bei 25.849 Punkten in die Vorbörse und markierte mit Xetra-Start direkt sein Tagestief bei 25.756 Punkten. Nach einer dynamischen Nachmittagsrally über die psychologisch wichtige Schwelle von 26.000 Punkten bis auf ein Tageshoch von 26.043 Punkten bröckelten die Gewinne nachbörslich wieder ab. Der Handel schloss bei 25.912 Punkten (Xetra-Schluss: 25.981 Punkte).

Die Marktbreite blieb mit 32 Gewinnern gegen 8 Verlierer positiv. Zu den stärksten Werten zählten MTU Aero Engines (+5,26 - Heidelberg Materials (+4,78 - und adidas (+3,00 - Unter Druck standen vor allem Rheinmetall (-2,81 - Deutsche Börse (-2,11 - sowie RWE (-0,99 %).

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX aktuell schwach gestartet: Mit 25.737 Punkten eröffnet der deutsche Leitindex rund 175 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss und testet sofort wichtige Unterstützungen.

Charttechnische Eintrübung: Im 1h- und 4h-Chart notiert der Index unter SMA20 und SMA50; ein Test der SMA200 (25.626 Punkte) wird bei anhaltendem Verkaufsdruck wahrscheinlich.

Sentiment im Extrembereich: Der CNN Fear - Greed Index fällt auf 23 Punkte ("Extreme Fear") - dies signalisiert Nervosität, erhöht historisch aber die Chance auf eine technische Gegenbewegung.

Eckdaten zur DAX Range (02.11. vs. 30.10.)

Kennzahl 02.11. Ist 02.11. Erwartet 30.10. Vortag Tageshoch (TH) 26.043 Punkte 25.985 Punkte 26.048 Punkte Tagestief (TT) 25.756 Punkte 25.733 Punkte 25.679 Punkte Xetra Schluss 25.981 Punkte - 25.818 Punkte Tagesschluss (22:00) 25.912 Punkte - 25.797 Punkte Tagesrange 287 Punkte - 369 Punkte

Chartcheck: 1h- und 4h-Zeiteinheit

1-Stunden-Chart (1h): Eintrübung unter den Gleitenden Durchschnitten

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notiert der DAX aktuell unter der SMA20 (25.882 Punkte) und der SMA50 (25.886 Punkte). Beide Durchschnitte liegen eng beieinander und bilden ein massives Widerstandscluster.

Abwärtsrisiko: Setzt sich die Schwäche fort, rückt die SMA200 bei 25.626 Punkten in den Fokus. Diese Marke diente bereits beim letzten Rücklauf als verlässlicher Support. Ein Stundenschlusskurs darunter würde das Signal für weitere Abgaben liefern.

Erholungschance: Erst ein dynamischer Ausbruch über die SMA50 per Stundenschluss hellt das Bild auf und eröffnet Potenzial in Richtung 26.145/26.160 und 26.295/26.310 Punkte....

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