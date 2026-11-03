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WKN: A1681X | ISIN: DE000A1681X5 | Ticker-Symbol: SNG
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03.11.26 | 11:09
11,750 Euro
-6,00 % -0,750
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Maschinenbau
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SINGULUS TECHNOLOGIES AG Chart 1 Jahr
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SINGULUS TECHNOLOGIES AG 5-Tage-Chart
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11,70011,80011:23
11,65011,70011:23
Dow Jones News
03.11.2026 09:45 Uhr
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(1)

PTA-PVR: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Kahl am Main (pta000/03.11.2026/09:13 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:             Singulus Technologies Aktiengesellschaft 
Legal Entity Identifier (LEI): 5299006FS69Q41A8KK44 
Straße, Hausnr:        Hanauer Landstraße 103 
PLZ:              63796 
Ort:              Kahl am Main, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Instrumenten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Peter R. Denton Geburtsdatum: 25.05.1945

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 30.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   2,19          8,09             10,28          8.896.527 
  letzte   2,19          2,92             5,11 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE000A1681X5 138.204          56.416            1,55          0,63 
  Summe:                      194.620                        2,19

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments    Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
Aktienkaufvertrag        30.10.2026                    260.000       2,92 
(außerbörslich) 
Aktienkaufvertrag        04.11.2026                    460.000       5,17 
(außerbörslich) 
                                  Summe:         720.000       8,09

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen    Stimmrechte in %, wenn 3% oder   Instrumente in %, wenn 5% oder   Summe in %, wenn 5% oder 
                  höher               höher              höher 
Peter R. Denton                     8,09                9,65 
Harvest Investors, 
L.P.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

56.416 Stimmrechte werden Herrn Peter R. Denton über die Harvest Investors, L.P. gemäß -- 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet. Die Instrumente beruhen auf zwei außerbörslichen Aktienkaufverträgen vom 27.10.2026 (260.000 Aktien) und 30.10.2026 (460.000 Aktien) mit physischer Abwicklung; beide sind noch nicht vollzogen.

Datum 02.11.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Singulus Technologies Aktiengesellschaft 
           Hanauer Landstraße 103 
           63796 Kahl am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Bernhard Krause 
Tel.:         +49 172 833 2224 
E-Mail:        bernhard.krause@singulus.de 
Website:       www.singulus.de 
ISIN(s):       DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793693580000 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 03:13 ET (08:13 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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