Mainz (ots) -Liberale Demokratien entspringen aus dem Geist der Aufklärung. Doch diese Werte wanken - und mit ihnen die Demokratie. Darüber spricht Richard David Precht mit dem Historiker Philipp Blom. "Ende der Aufklärung - Zeit der Willkür?" ist der Titel der neuen Ausgabe von "Precht", die am Sonntag, 8. November 2026, ab 10.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und um 23.40 Uhr im ZDF zu sehen ist.Die westlichen Gesellschaften seien bedroht, weil ihre Demokratien zerbröseln, mahnt Philip Blom. Die Rationalität sei auf dem Rückzug, Verschwörungstheorien hätten dagegen Konjunktur. Dabei sei das Projekt Aufklärung doch längst noch nicht zu Ende gedacht.Man könne Demokratie mit einem Spiel vergleichen, so Blom, dessen Regeln die Menschen nur so lange folgten, wie sie ihnen fair erschienen. Sei dies nicht mehr der Fall, weigerten sie sich, weiter mitzuspielen. Die gegenwärtige Generation glaube als erste nicht mehr, dass es ihren Kindern einmal besser gehen werde. Blom zufolge wächst der Zweifel an den Fundamenten der Aufklärung umso mehr, je weniger die liberalen Demokratien in der Lage sind, das Wohlstandsversprechen für möglichst viele Menschen einzulösen und je reformunfähiger sie sind. Politisch manifestiere sich dann die Gegenaufklärung als offene Absage an Demokratie und Gleichheit. Schafft sich die Demokratie demnach selbst ab, wenn sie sich als ineffizient wahrnimmt?Wie aber steht es um die Werte der Aufklärung? Emanzipation, Selbstbefreiung, Vernunft? Leben wir nicht gerade in einer irrationalen Zeit, in der es zur Mode gehört, hauptsächlich seine Emotionalität freizusetzen? Offensichtlich sind auch wir Tiere, die keine rationalen Ziele haben. Ist da die Abkehr von Gedanken der Aufklärung nicht folgerichtig? Sind die Ideale der Aufklärung am Ende zu naive Ziele für eine Gesellschaft, die ihren Zukunftsoptimismus verloren hat? Dies sind einige der Fragen über die Richard David Precht mit dem Schriftsteller, Historiker und ÜbersetzerPhilipp Blom spricht.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Precht" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/precht) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressepreview für akkreditierte Journalisten:"Precht - Ende der Aufklärung - Zeit der Willkür?" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/precht-ende-der-aufklaerung-zeit-der-willkuer)Weitere Informationen- "Precht" (https://www.zdf.de/gesellschaft/precht) im ZDF streamen- "Precht" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/zehn-jahre-precht-im-zdf)-Pressemappe im ZDF-PresseportalPressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6383048