Lufthansa hat die Q3-Erwartungen übertroffen, insbesondere in den Segmenten, die der Markt nicht bewertet. Die Kern-Netzwerkairlines blieben leicht hinter den Erwartungen zurück, da Treibstoffkosten und Streikentschädigungen belasteten, während Cargo und Lufthansa Technik, also jene Konzernteile, die der Aktienkurs kaum widerspiegelt, den Ergebnisbeat trugen. Die Network Airlines holten rund 85% des Anstiegs der Treibstoffkosten über die Preisgestaltung wieder herein, Eurowings rund 100%. Dies untermauert unsere These, dass die Nachfrage robust ist und die Sorgen vor steigenden Treibstoffkosten übertrieben sind. Die EBIT-Guidance wurde am oberen Ende gekappt, der Konsens liegt jedoch weiterhin am unteren Ende der Bandbreite. Q3 zeigt, dass Lufthansa mehr ist als eine Airline, und dass die Airline selbst in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin eine starke Performance liefert. Anleger sollten beginnen, eine Sum-of-the-Parts-Bewertung (SOTP) aufzubauen, um den Wert des starken MRO- und Logistikgeschäfts abzubilden. Unsere SOTP impliziert, dass die eigene Flotte mehr als 85% des Enterprise Value (EV) abdeckt und das MRO-Geschäft weitere 40% des EV, wobei allein die Flotte rund 90% der Marktkapitalisierung entspricht. BUY, Kursziel EUR 21,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-lufthansa-ag





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