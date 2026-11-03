Die Q3-26-Ergebnisse von TeamViewer (TMV) enttäuschten: Der Umsatz sank währungsbereinigt um 2,2% yoy auf EUR 184,5 Mio. und lag damit unter den Konsensschätzungen. Die schwache Kundenbindung im Enterprise-Segment und der anhaltende Rückgang im SMB-Geschäft veranlassten das Management, die Umsatzprognose für 2026 auf -2% bis -1% (cc) zu senken (zuvor: 0% bis +3%). Trotz ermutigender Fortschritte bei TeamViewer ONE und DEX bleiben wir angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch KI-basierte Lösungen und der begrenzten Bereitschaft der Kunden, zusätzliche Produkte und Dienstleistungen abzunehmen, skeptisch hinsichtlich einer nachhaltigen Erholung. Während die hohe Profitabilität und starke Cashflow-Generierung stützend wirken, bestehen weiterhin strukturelle Wachstumsrisiken. Wir senken unser Kursziel von EUR 8,90 auf EUR 7,00 und stufen die Aktie von BUY auf HOLD herab.. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/teamviewer-se
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