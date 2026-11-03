Rund 400 Mathematik-Probleme will OpenAI mithilfe von KI gelöst haben. Das klingt nach großer Hilfe für die Wissenschaft. Tatsächlich sind viele Akademiker aber wenig begeistert. Damit war wohl zu rechnen: Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz will OpenAI Antworten zu fast 400 mathematischen Rätseln gefunden haben, an denen die Fachwelt seit langem tüftelt. Was nach bahnbrechendem Erfolg klingt, feiern jedoch gerade viele Mathematikerinnen und Mathematiker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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