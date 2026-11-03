Beim Vertrieb von Lebensversicherungen verschieben sich die Kräfteverhältnisse. Während Ausschließlichkeit und Banken vor allem bei Einmalbeiträgen zulegen, behaupten sich Versicherungsmakler vor allem im Geschäft mit laufenden Beiträgen. Eine aktuelle Studie zeigt die Verteilung auf. Die Ausschließlichkeit hat ihre Position als wichtigster Vertriebsweg für Lebensversicherungen 2025 weiter ausgebaut. Ihr Anteil am eingelösten Neugeschäft stieg laut der 27. Studie zur Lebensversicherung des Beratungsunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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