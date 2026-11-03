Moisburg (ots) -Tradition, Qualität, unvergleichlicher Duft - und das zu Ausgaben, die für die große Mehrheit der Verbraucher im gewohnten Rahmen liegen. Fast die Hälfte der Verbraucher zahlte 2025 zwischen 21 und 40 Euro für ihren Weihnachtsbaum*. Für die kommende Saison rechnet die Branche mit einer moderaten Preisanpassung. Wie viel ein Baum kostet, hängt unter anderem von Größe, Qualität, Herkunft, Verkaufsstelle und zusätzlichen Services ab.Der natürliche Weihnachtsbaum bleibt für viele Haushalte ein bezahlbarer Bestandteil des Weihnachtsfestes. Laut einer aktuellen Studie im Auftrag des Verbands natürlicher Weihnachtsbaum e.V. (VNWB) lag der mittlere Kaufwert 2025 mit 37 Euro exakt auf dem Niveau des Vorjahres. Fast jede zweite befragte Person gab zwischen 21 und 40 Euro für ihren Baum aus. Für die Saison 2026 rechnet die Branche mit einer geringen Preisanpassung. "Wir rechnen mit einer moderaten Preiserhöhung innerhalb der Spanne von 25 bis 33 Euro pro Meter Nordmanntanne", so Helmut Stoll, 1. Vorsitzender des VNWB.Auswahl für unterschiedliche Wünsche und BudgetsPreisschwankungen je nach Einkaufsstätte sind dabei durchaus üblich: Vom direkten Kauf beim regionalen Erzeuger oder im örtlichen Verkaufsstand über den Gartenfachhandel und Baumarkt bis zum Discounter gibt es unterschiedliche Angebote und Preiskategorien. Verbraucher können dadurch selbst entscheiden, welche Kriterien ihnen beim Kauf besonders wichtig sind. Auch die Größe bietet Spielraum. Kleinere Weihnachtsbäume bis 1,50 Meter lagen bereits 2025 im Trend*. Sie benötigen weniger Stellfläche, lassen sich leichter transportieren und sind in der Regel günstiger als größere Bäume.Mehr als ein Baum: Ein Naturprodukt mit echtem MehrwertWas den natürlichen Weihnachtsbaum auszeichnet, ist nicht allein der Preis: Mit seinem frischen Grün, seinem charakteristischen Duft und seiner individuellen Form begleitet er viele Menschen über mehrere Wochen. Jeder Baum durchläuft eine acht bis zwölf Jahre dauernde sorgfältige Aufzucht, wird gepflegt, geerntet und frisch angeboten. Das ausgegebene Geld ist gut angelegt: Vier von fünf Käufern bewerteten die Qualität ihres Baums als preiswert*.Wer den Preis ins Verhältnis zu einem Restaurantbesuch oder einer Tankfüllung setzt, stellt schnell fest: Kaum etwas gibt über diesen langen Zeitraum so viel zurück. Zudem ist ein Weihnachtsbaum eine Anschaffung, die nur einmal im Jahr erfolgt - im Gegensatz zu vielen alltäglichen Ausgaben, die sich Woche für Woche oder Monat für Monat wiederholen. Damit ist der Kauf eines Weihnachtsbaums mehr als eine kurzfristige Ausgabe. Er ist eine bewusste Entscheidung für ein gewachsenes Naturprodukt, das Tradition, Handwerk und Weihnachtsatmosphäre miteinander verbindet.* Quelle: Splendid Research GmbH, Online-Studie zur Evaluierung des Kauf- und Nutzungsverhaltens von Weihnachtsbäumen in Deutschland (https://natuerlicher-weihnachtsbaum.com/wp-content/uploads/2026/07/Verbraucherbefragung-2025.pdf), Januar 2026, im Auftrag von BVWE und VNWB.Über den Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V.: Der Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V. vereinigt mittelständische und führende Weihnachtsbaumerzeuger mit dem Ziel, den traditionellen, natürlich gewachsenen Weihnachtsbaum zu fördern. Der Verband ist unabhängig und nicht gebunden an Baumarten oder Herkunftsregionen. Er arbeitet eng mit supranationalen, nationalen und regionalen Verbänden zusammen.Pressekontakt:Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V., Saskia Blümel, Ruhmannshof 4 | D-21647 Moisburg, info@vnwb.eu, +49 4165 999 577Original-Content von: Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135563/6383096