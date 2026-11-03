München (ots) -Im Dezember wird die ARD zur Bühne für gemeinsames Singen: von Geschichten hinter bekannten Weihnachtsliedern über eine Mitmach-Aktion für Chöre aus ganz Deutschland bis hin zum großen gemeinsamen Singen. In "Wir singen! vor acht" präsentiert Eckart von Hirschhausen die Hintergründe vertrauter Weihnachtslieder und ruft darüber hinaus Chöre aus ganz Deutschland zum Mitmachen auf. Den krönenden Abschluss bildet am 23. Dezember "O du fröhliche - Deutschland singt!" - das größte Weihnachtssingen aller Zeiten in der ARD. Ob allein, im Chor oder im Stadion - im Dezember gilt: "Wir singen!"Weihnachtslieder neu entdecken: "Wir singen! vor acht"Von "Stille Nacht", "Leise rieselt der Schnee" und "Alle Jahre wieder" bis zu "Last Christmas": Eckart von Hirschhausen präsentiert in der neuen siebenteiligen Reihe "Wir singen! vor acht" beliebte Weihnachtslieder und die oft überraschenden Geschichten, die hinter den vertrauten Melodien stecken. Vom 14. bis 17. Dezember sowie vom 21. bis 23. Dezember, jeweils um 19:45 Uhr im Ersten, nimmt er das Publikum mit auf eine musikalische Reise zwischen Kulturgeschichte, Wissenschaft und Tradition. Dabei geht es darum, Weihnachtslieder neu zu hören, sich von ihren Botschaften überraschen zu lassen - und vielleicht selbst mitzusingen. Sängerin Melody Blessing interpretiert die Lieder neu und verleiht der Reihe eine ganz eigene musikalische Stimme."Wir singen!": Die ARD-Mitmachaktion für Deutschlands ChöreDoch nicht nur im Fernsehen wird gesungen: Im Rahmen der ARD-Mitmachaktion "Wir singen! Ihre Stimme gehört dazu." lädt die ARD Chöre aus ganz Deutschland ein, ihre Geschichten und ihre Musik zu teilen - von Kinder- und Jugendchören über Kirchen- und Gospelchöre bis hin zu Schul- und Shantychören. Ausgewählte Gesangsgruppen werden bis Weihnachten in TV-, Radio- und Social-Media-Beiträgen vorgestellt. Der Höhepunkt: Ein Chor erhält die Gelegenheit, am 23. Dezember bei "O du fröhliche - Deutschland singt!" in Düsseldorf auf der großen Bühne dabei zu sein."O du fröhliche - Deutschland singt!": Das größte Weihnachtssingen aller ZeitenWenn Millionen Menschen gemeinsam Weihnachtslieder singen, wird daraus ein ganz besonderer Weihnachtsmoment. Bei "O du fröhliche - Deutschland singt!" kommen Menschen in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, in weiteren Stadien in ganz Deutschland und zu Hause vor den Bildschirmen zusammen, um gemeinsam ihre Stimmen zu erheben. Für große musikalische Momente sorgen zahlreiche prominente Gäste, darunter Sarah Connor und Jonas Kaufmann in Düsseldorf. Gemeinsam stimmen sie große Weihnachtsklassiker, moderne Weihnachtshits und Lieder an, die Generationen verbinden."O du fröhliche - Deutschland singt!" am 23. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek."O du fröhliche - Deutschland singt!" ist eine Produktion der DEF Media GmbH in Zusammenarbeit mit NDR, WDR und BR unter Federführung des Norddeutschen Rundfunks für Das Erste.Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionKommunikation/PRSusi LindlbauerE-Mail: susi.lindlbauer@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6383113