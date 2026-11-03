Ingelheim (ots) -- Offenes Ohr bei psychischen Belastungen: Anlaufstelle der VETHilfe e. V. inzwischen täglich sechs Stunden besetzt- Weitere Ehrenamtliche geschult: Ziel ist Erreichbarkeit rund um die Uhr- Partner von Anfang an: Boehringer Ingelheim spendet erneut 5.000 EuroVor knapp eineinhalb Jahren hat die VETHiLFE e. V. ein Kummertelefon für Tierärztinnen und Tierärzte sowie tiermedizinisches Fachpersonal ins Leben gerufen. Inzwischen ist die Hotline täglich von 17 bis 23 Uhr besetzt. Langfristig soll sie rund um die Uhr erreichbar sein. Boehringer Ingelheim unterstützt den weiteren Ausbau des Angebots.Der gemeinnützige Verein VETHiLFE e. V. versteht sich als Anlaufstelle für alle, die im deutschsprachigen Raum im tiermedizinischen Bereich arbeiten und Hilfe in psychisch belastenden Situationen suchen. Boehringer Ingelheim hat die VETHiLFE bereits beim Aufbau der Telefonhotline unterstützt. Für den weiteren Ausbau des Angebots stellt das Unternehmen nun erneut 5.000 Euro bereit. Sandra Quintero, Leiterin Tiergesundheit Deutschland bei Boehringer Ingelheim, übergab die Spende am Freitag auf dem DVG-Vet-Congress in Berlin."Es ist beeindruckend, was die VETHiLFE mit ihren Ehrenamtlichen in so kurzer Zeit aufgebaut hat", sagte Quintero. "Als wir den Verein erstmals unterstützt haben, war das Kummertelefon noch gar nicht am Start. Heute ist die Hotline jeden Tag sechs Stunden erreichbar. Wir wollen gerne dazu beitragen, dass daraus eines Tages 24 Stunden werden."Das Kummertelefon der VETHiLFE basiert auf dem sogenannten Peer-Prinzip: Die Anrufenden sprechen mit geschulten Ehrenamtlichen, die selbst im tierärztlichen Bereich tätig sind. "Es ist leichter, sich jemandem anzuvertrauen, der die berufsspezifischen Herausforderungen kennt", erklärt Nicole Lange, Tierärztin und Vorsitzende der VETHiLFE. "Alle Gespräche sind vertraulich und anonym. Wir hören zu, bieten emotionale Unterstützung und einen geschützten Raum, in dem man vorurteilsfrei über Sorgen und Ängste sprechen kann."Menschen in tiermedizinischen Berufen sind besonderen psychischen Belastungen ausgesetzt. Dazu gehören Leistungsdruck, emotionale Verantwortung, Konflikte mit Tierhaltenden und lange Arbeitszeiten. Studien zufolge haben Tierärztinnen und Tierärzte im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein deutlich erhöhtes Suizidrisiko und leiden häufiger unter depressiven Symptomen."Wir alle wollen die beste Versorgung für unsere Patienten, stellen aber manchmal zu hohe Ansprüche an uns selbst", sagt Lange. "Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass es vielen Kolleginnen und Kollegen hin und wieder genauso geht. Ein Gespräch kann helfen, Gedanken und Gefühle abzuladen, sich neu zu ordnen und wieder Kraft zu schöpfen."Seit dem Start des Kummertelefons hat die VETHiLFE das Angebot kontinuierlich ausgeweitet. Zuletzt wurden 20 weitere Freiwillige geschult. Langfristiges Ziel ist eine Erreichbarkeit rund um die Uhr. "Die Ausbildung der Ehrenamtlichen und die regelmäßige Supervision durch die Telefonseelsorge finanzieren wir über Spenden", sagt Lange. "Ohne unsere großartigen Unterstützer wie Boehringer Ingelheim wäre das alles gar nicht möglich."Über VETHiLFE e. V.Der 2024 gegründete Verein VETHiLFE e. V. hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen in tiermedizinischen Berufen bei der Bewältigung psychischer Belastungen zu unterstützen. Nach dem Vorbild von Vetlife in Großbritannien gibt es seit Juni 2025 eine Hotline für alle Hilfesuchenden im deutschsprachigen Raum. Die Ehrenamtlichen, die das Kummertelefon besetzen, arbeiten selbst im tiermedizinischen Bereich (Peer-Prinzip). Jedes Jahr bildet der Verein gemeinsam mit der Telefonseelsorge 20 Freiwillige aus. VETHiLFE e. V. ist unabhängig von Kammern, Verbänden und Institutionen. Weitere Informationen unter: vethilfe.orgBoehringer Ingelheim - TiergesundheitBoehringer Ingelheim Tiergesundheit arbeitet an Innovationen für die Prävention und Behandlung von Tierkrankheiten. Für Tierärzte, Tierhalter, Landwirte und Regierungen bietet das Unternehmen ein umfangreiches und innovatives Portfolio an Impfstoffen, Antiparasitika und Therapeutika für Haustiere, Pferde und Nutztiere an. Als führendes Unternehmen in der Tiergesundheit ist Boehringer Ingelheim davon überzeugt, dass die Gesundheit von Mensch und Tier eng miteinander verbunden ist und strebt danach, einen positiven Beitrag für Mensch, Tier und Gesellschaft zu leisten. Weitere Informationen unter:www.boehringer-ingelheim.de/tiergesundheit (https://www.boehringer-ingelheim.com/de/disclaimer/bi?path=https%3A%2F%2Fwww.boehringer-ingelheim.de%2Ftiergesundheit)Boehringer IngelheimBoehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885 nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein. Unsere rund 54.300 Mitarbeitende bedienen über 130 Märkte für eine gesündere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter www.boehringer-ingelheim.com.Pressekontakt:Boehringer IngelheimCorporate AffairsCommunications GermanyMaría Isabel Rodríguez55216 IngelheimTelefon: 06132 - 77 143007E-Mail: press@boehringer-ingelheim.comOriginal-Content von: Boehringer Ingelheim, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6631/6383109