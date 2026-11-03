Das Unternehmen stellt die erste und einzige modulare, KI-native Zahlungsplattform vor, die Orchestrierung, Zahlungsintelligenz und Tokenisierung in einem einzigen Angebot vereint; sie bietet Händlern die Flexibilität, die benötigten Lösungen zu erwerben, eigene Lösungen nach ihren Vorstellungen zu entwickeln und sich an die Weiterentwicklung des Handels anzupassen

DALLAS, TX / ACCESS Newswire / 3. November 2026 / IXOPAY, der Marktführer im Bereich Zahlungsinfrastruktur für den dynamischen Handel, gab heute die Einführung von IXO One bekannt, einer KI-nativen, modularen Zahlungsplattform, die Orchestrierung, Zahlungsintelligenz und Tokenisierung vereint. Sie bietet Händlern die Flexibilität, die benötigten Lösungen zu erwerben, eigene Lösungen nach ihren Vorstellungen zu entwickeln und sich an die Weiterentwicklung des Handels anzupassen. IXO One wurde entwickelt, um den dynamischen Handel und technologiegestützte Zahlungserlebnisse zu ermöglichen und bietet eine flexible Infrastruktur, die erforderlich ist, um sich schnell anzupassen, ohne ihre bestehende Zahlungsinfrastruktur vollständig ersetzen zu müssen.

Herkömmliche Zahlungsinfrastrukturen erschweren es Händlern, sich auf einen dynamischen Handel und einen sich rasch wandelnden Zahlungsmarkt einzustellen. Von fragmentierten Systemen bis hin zu starren Anbieterverbindungen - eine neue Geschäftsmöglichkeit kann einen hohen Integrationsaufwand, eine lange Time-to-Market und steigende Kosten mit sich bringen. Die modulare Plattform von IXO One hilft Händlern dabei, die Zahlungshindernisse zu überwinden, die zu Abhängigkeit von Anbietern, teuren Migrationen, entgangenen Einsparungen und wachsender technischer Verschuldung führen. Der Build-and-Buy-Ansatz gibt Händlern die Freiheit, ihre Pläne anzupassen: Sie können Komponenten hinzufügen oder entfernen, Funktionen intern entwickeln oder Anbieter wechseln, ohne ihre gesamte Zahlungsinfrastruktur neu aufbauen zu müssen. So können Händler den Präferenzen der Verbraucher immer einen Schritt voraus sein, indem sie ihre Zahlungsinfrastruktur weiterentwickeln.

"Käufer wechseln schneller zwischen Kanälen, Zahlungsmethoden und Ländern hin und her, als sich die meisten Zahlungsstacks anpassen können, was für den Händler eine neue Ebene der Komplexität mit sich bringt, um Schritt zu halten", sagte Ajoy Krishnamoorthy, CEO bei IXOPAY. "Mit IXO One können Händler schnell das kaufen, was sie benötigen, und das entwickeln, was sie wollen, um einen dynamischen Handel zu unterstützen - ohne bei Null anfangen zu müssen oder befürchten zu müssen, dass sich ihr aktuelles Zahlungssystem nicht in ihre bestehende Infrastruktur integrieren lässt. Die modulare Plattform von IXO One ermöglicht es Händlern, neue Zahlungsmethoden anzubinden, von KI-Agenten initiierte Transaktionen zu unterstützen und Adapter für alle zukünftigen Zahlungsanforderungen hinzuzufügen."

IXO One ist eine Zahlungsinfrastruktur, die sich an das Unternehmen anpasst - und nicht umgekehrt. Sie wurde speziell für globale Händler, schnell wachsende digitale Unternehmen und Plattformen entwickelt, die mit komplexen Herausforderungen beim Management mehrerer Acquirer konfrontiert sind, darunter die Bindung an bestimmte Zahlungsanbieter, Einschränkungen bei der Datenportabilität, mangelnde Transparenz bei den Gebühren und hohe Kosten für das Engineering.

"Zahlungsverkehr ist zu einer Priorität auf Vorstandsebene geworden. Zahlungsarchitekturen mit mehreren Verarbeitern verbreiten sich zunehmend, und der Wunsch nach Flexibilität im Zahlungsverkehr wird immer deutlicher", sagte Jordan McKee, Direktor bei 451 Research von S&P Global. "Wir beobachten zudem eine Nachfrage seitens der Händler nach Anbindung an neue E-Commerce-Frameworks, die höhere Konversionsraten versprechen - wie beispielsweise agentenbasierten Handel und beschleunigte Gast-Checkouts. Um von diesen Entwicklungen zu profitieren, sollten Zahlungsanbieter modulare und kombinierbare Angebote priorisieren."1

Die Zahlungsplattform IXO One:

Vereint die Funktionen von IXOPAY in den Bereichen Orchestrierung, Tokenisierung und Zahlungsintelligenz in einer modularen, KI-nativen Plattform.

Ermöglicht Händlern, vorgefertigte Funktionen zu erwerben, eigene Alleinstellungsmerkmale zu entwickeln und ihre PSP-Anbindungen mithilfe des Adapter-SDK selbst zu verwalten - damit sie nach ihren eigenen Vorstellungen wachsen können.

Bietet ein gemeinsames Portal und eine einheitliche Entwicklererfahrung, sodass Händler die Nutzung der Plattform an ihre sich wandelnden Bedürfnisse anpassen können.

Beinhaltet IXO AI, einen interaktiven KI-gestützten Zahlungsassistenten, mit dem Händler Fragen zu ihren Zahlungsdaten stellen, Handlungsbedarf erkennen und auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse Maßnahmen ergreifen können - alles innerhalb einer gemeinsamen Plattform, die eine kontinuierliche Optimierung unterstützt.

Darüber hinaus unterstützt IXO One agentenbasierten Handel und steigert die Produktivität durch seine Agentic Suite, die drei sich ergänzende Funktionen umfasst:

Unterstützung agentischer Einkaufserlebnisse: Payment Agent verbindet händlereigene Einkaufsagenten, von IXOPAY unterstützte Erlebnisse und kompatible Drittanbieter-Agenten mit geringem Integrationsaufwand. Einmalige Verbindung statt Integration mit jedem einzelnen Protokoll.

Schutz von Zahlungszugangsdaten: Universal Tokens ermöglichen die sichere Speicherung und Nutzung von Zahlungsdaten über Anbieter und Einkaufserlebnisse hinweg, ohne dass die Rohdaten der Zugangsdaten gegenüber KI-Agenten offengelegt werden. Zugehörige Vertrauensartefakte erfassen die Identität des Agenten, die Zustimmung des Kunden und die Kaufabsicht, um die Rückverfolgbarkeit und die Untersuchung von Streitfällen zu unterstützen.

Steuerung des KI-Zugriffs: Der MCP-Server beschleunigt die Entwicklung und optimiert Aufgaben im Zahlungsverkehr. Er ermöglicht es zugelassenen KI-Assistenten, autorisierte Zahlungs- und Tokenisierungsaufgaben auszuführen. Er überprüft bestehende Benutzerberechtigungen, beschränkt den Zugriff auf autorisierte Tresore und Funktionen, isoliert API-Zugangsdaten vom KI-Client und protokolliert Aktionen zur Nachvollziehbarkeit.

IXOPAY wird IXO One schrittweise einführen. Die allgemeine Verfügbarkeit des ersten einheitlichen Nutzererlebnisses und des flexiblen Geschäftsmodells ist für Anfang 2027 geplant. Neue und bestehende Kunden können die bestehenden Angebote von IXOPAY in den Bereichen Orchestrierung, Tokenisierung und Zahlungsintelligenz erwerben und nutzen, unterstützt durch das Netzwerk an Konnektoren des Unternehmens sowie von dessen Dienstleistungen zur Entwicklung von Integrationslösungen.

Weitere Informationen zu IXO One finden Sie unter: www.ixopay.com

1 451 Research von S&P Global, "Payments composability, optimization and resilience are top merchant priorities" - Highlights aus VotE: Customer Experience & Commerce, 2. Juni 2025.

Über IXOPAY

IXOPAY ist die Zahlungsinfrastruktur, die einen dynamischen Handel ermöglicht und Händlern die Flexibilität gibt, in einem zunehmend fragmentierten Zahlungsumfeld erfolgreich zu sein. Die KI-native, modulare Zahlungsplattform IXO One ist die erste und einzige Zahlungslösung, die Orchestrierung, Zahlungsintelligenz und Tokenisierung auf einer einzigen Ebene vereint und Händlern so die Flexibilität bietet, das zu kaufen, was sie benötigen, das zu entwickeln, was sie wollen, und sich an die Weiterentwicklung des Handels anzupassen. Mit seiner innovativen und konfigurierbaren Infrastruktur ermöglicht IXOPAY Händlern, ihren Zahlungsstack nach ihren eigenen Vorstellungen zu optimieren. Dank der fortschrittlichen Zahlungsanalysefunktionen und des KI-gestützten Zahlungsassistenten können Händler während des gesamten Zahlungsprozesses fundiertere und präzisere Entscheidungen treffen. Die Orchestrierungsplattform von IXOPAY verzeichnete bis Oktober 2026 einen Anstieg der Transaktionszahlen um 80 % gegenüber dem Vorjahr und hat seit 2018 ein Zahlungsvolumen von mehr als 200 Mrd. $ abgewickelt. Heute verbindet IXOPAY Händler weltweit mit mehr als 200 Zahlungsdienstleistern, 300 Zahlungsmethoden und einem wachsenden globalen Netzwerk aus Zahlungspartnern und -lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.ixopay.com.

Medienkontakt

Carmen Mantalas

Verdis für IXOPAY

carmen@verdis.xyz

QUELLE: IXOPAY

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