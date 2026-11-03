HUGO BOSS hat ein gemischtes drittes Quartal vorgelegt: Umsatz und Bruttomarge lagen über den Erwartungen, während das EBIT weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausfiel. Die Bruttomarge profitierte von Effizienzgewinnen im Sourcing, Preismaßnahmen und einer anhaltenden Preis Disziplin. Die Nachfrage blieb jedoch in mehreren Märkten und Kanälen verhalten. Das Management hat daher seine Umsatz- und EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt, was auch höhere nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf ausgewählte IT- und Software-Assets widerspiegelt. Wir haben unsere Gewinnschätzungen reduziert und höhere D&A-Annahmen für die Jahre nach 2026 berücksichtigt. Entsprechend senken wir unser DCF-basiertes Kursziel auf 36,00 EUR (zuvor: 38,00 EUR). Die Bewegungen von Frasers rund um die 50%-Schwelle erhöhen zudem die Unsicherheit, da potenziell Change-of-Control-Klauseln greifen könnten. HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hugo-boss-ag
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