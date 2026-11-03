Goldman Sachs zieht bei KI-Tools die Zügel an: Claude Code und GitHub bleiben künftig Entwicklern vorbehalten. Was das über den KI-Boom an der Wall Street verrät. Die US-Bank Goldman Sachs hat für einige Mitarbeiter die Nutzung von KI-Tools eingeschränkt. Bislang durften die Goldman-Banker Anthropics Claude Code und GitHub von Microsoft nutzen. Laut einer ab Oktober geltenden Richtlinie beschränkt die Bank den Zugang zu den Tools nun auf Entwickler. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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