Questcorp Mining Inc. plant, seinen Anteil am North Island Copper Project auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia auf 100 Prozent auszubauen. Das Unternehmen hält bislang 51 Prozent an dem rund 1.168 Hektar großen Projektgebiet nahe Port Hardy und hat nun eine Vereinbarung zur Übernahme der verbleibenden 49 Prozent getroffen.



Für den Erwerb sieht die Vereinbarung eine abschließende Barzahlung von 110.000 CAD sowie die Ausgabe von 250.000 Stammaktien an den bisherigen Eigentümer vor. Im Gegenzug erhält dieser eine Förderabgabe (Net Smelter Returns Royalty) in Höhe von drei Prozent auf mögliche zukünftige kommerzielle Produktion. Questcorp kann diese Beteiligung teilweise zurückkaufen: Ein Prozentpunkt ist für 750.000 CAD und die verbleibenden zwei Prozentpunkte für weitere eine Million CAD ablösbar.



Mit der geplanten vollständigen Übernahme würde Questcorp Mining die Kontrolle über das gesamte Projektgebiet erhalten und seine Position im nordamerikanischen Rohstoffsektor weiter stärken. Der Abschluss der Transaktion steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.



Questcorp ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, das sich auf den Erwerb und die Exploration von Edel- und Basismetallprojekten in Nordamerika spezialisiert hat. Zu den wichtigsten Projekten zählen das La Union Gold Project im mexikanischen Bundesstaat Sonora mit Fokus auf Gold und Silber sowie das North Island Copper Project auf Vancouver Island in Kanada, das insbesondere Kupferpotenzial aufweist.



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