DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen vor US-Wahlen zurückhaltend - Gute Berichtssaison

DOW JONES--Mit der erwarteten Vorsicht und Zurückhaltung zeigen sich am Dienstag die europäischen Aktienmärkte. Nur klare Aussagen aus der Berichtssaison sorgen für deutliche Bewegungen. So sind Bayer, Lufthansa und Philips nach guten Quartalszahlen gesucht, Teamviewer stürzen hingegen ab.

Ansonsten lassen die Aktivitäten der Institutionellen Anleger im Vorfeld der US-Zwischenwahlen deutlich nach. Erst ab Mittwochmorgen dürften neue Positionierungen vorgenommen werden, wenn die künftigen Machtverhältnisse in den beiden US-Häusern bekannt sind. Dazu kommen starke Kursabsicherungen über die Terminmärkte vor der Wahl, die die Indizes belasten. Der DAX fällt um 0,7 Prozent auf 25.800 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verliert ebenfalls 0,7 Prozent auf 6.136 Punkte.

Auch der erneute Anstieg im Ölpreis bremst, wird aber bislang nur als Gegenbewegung auf den Einbruch vom Vortag gesehen. Der jüngste Vorfall zwischen dem US-Militär und dem Iran wird ebenso als keine Eskalation gesehen. Für Brent geht es um 2,2 Prozent auf 107,02 Dollar nach oben.

Mehr im Fokus steht das erneute Kursminus der US-Technologiewerte. Dahinter könnten auch Versuche stehen, die Bewertung von Anthropic beim anstehenden Börsengang zu drücken, heißt es. Der KI-Riese will Mitte November an die Börse gehen. Allerdings ist es kein echtes "going public", da über verwinkelte Rechtskonstrukte die Aktionäre keine Mitspracherechte haben. Die Macht verbleibt vollständig beim Management. Selbst der staatliche Rechnungsprüfer von New York (Comptroller) hat dies kritisiert. Durch die Aufnahme in Börsen-Indizes müsste er Anthropic-Aktien in die Pensionsfonds seines öffentlichen Dienstes aufnehmen.

Bremsend wirken auch Aussagen von Apple: Wie erwartet wurden zwar Rekorde bei Umsatz und Gewinnen erzielt, jedoch vor allem aufgrund der massiven Preiserhöhungen im Jahresverlauf. Beim Geräteabsatz sieht Apple eher Probleme durch die Chip-Knappheit wegen der Nachfragekonkurrenz durch KI-Firmen. Geräteabsatz und Margen im Weihnachtsgeschäft dürften daher besonders spannend werden, heißt es von Analysten. Apple-Zulieferer in Asien reagierten darauf mit Kursverlusten.

Überwiegend gute Nachrichten gibt es von der Berichtssaison: So hat Bayer starke Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt und besonders mit dem Pharma-Geschäft überrascht. Der Markt sei noch immer thematisch zu sehr von den Monsanto-Problem geprägt gewesen, heißt es im Handel. Die Aktie ist mit einem Plus von 5,8 Prozent größter DAX-Gewinner.

Auch bei Philips geht es um 4 Prozent nach oben. Die Niederländer haben mit ihrer Gewinnstärke sehr positiv überrascht.

Ebenso hat Lufthansa bessere Quartalsdaten vorgelegt. Dank der guten Absicherung der Kerosinpreise wurden die Ölpreis-Anstiege im Jahresverlauf gut weggesteckt. Die Aktien legen um 3,5 Prozent zu.

Bei Evonik wurde die Prognose für das Gesamtjahr leicht erhöht und die Zahlen positiv aufgenommen. Im Handel wurden im Vorfeld aber noch höhere Erwartungen herumgereicht. Daher geht es nur 1,0 Prozent nach oben.

Die Titel des britischen Stromversorgers Drax klettern um 9,1 Prozent nach oben. Sie werden die Versorgung für ein großes Datencenter zusammen mit Brookfield übernehmen.

Die Zalando-Aktie erholt sich von anfänglichen deutlichen Verlusten und liegt nun 1,1 Prozent im Plus. Nach der Rally im vergangenen Monat sei es hier zunächst zu Gewinnmitnahmen gekommen. Von JP Morgan heisst es, die Zahlen seien "in-line", es fehle jedoch an zusätzlichen positiven Nachrichten. Der wichtige Bruttowarenvolumen-Umsatz (GMV) liege im dritten Quartal mit plus 6,1 Prozent genau im erwarteten Rahmen.

Die Aktien von Teamviewer brechen dagegen um 24,6 Prozent ein. "Das ist aber nur die Erstreaktion, es kommt darauf an, welche Interpretation sich am Markt durchsetzt", sagt ein Händler. Denn Teamviewer sieht nur im Mittelwert die Gefahr eines Umsatzrückgangs von 1,5 Prozent, nachdem es zuvor ein Plus von 1,5 Prozent war. "Das geht aber nur auf zeitlich verzögerte Abschlüsse zurück", so der Händler. Falls sich am Markt durchsetze, dass die im nächsten Quartals aufgeholt werden, dürften sich die Kursverluste wieder reduzieren.

Die gesenkte Prognose von Hugo Boss wird von Anlegern nicht mehr als relevant betrachtet, da das Unternehmen nun mit der Frasers Group in den Händen eines Mehrheitsaktionärs sei. Die Aktien verlieren 1,1 Prozent.

=== Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.135,68 -0,7 -40,38 6.176,06 5,9 Stoxx-50 5.380,31 -0,4 -21,02 5.401,33 9,4 DAX 25.800,27 -0,7 -180,82 25.981,09 5,4 MDAX 30.684,92 -0,6 -170,45 27.039,42 0,3 TecDAX 4.058,03 -1,4 -57,71 3.091,28 12,1 SDAX 17.913,67 -1,7 -304,02 13.062,07 4,3 FTSE 10.716,89 -0,4 -44,44 10.761,33 7,9 CAC 8.022,42 -0,3 -25,27 8.047,69 -1,6 SMI 14.786,87 -0,1 -15,65 14.802,52 11,5 ATX 6.374,57 -0,9 -55,70 6.430,27 19,7 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr EUR/USD 1,1192 +0,1 0,0007 1,1185 1,1196 EUR/JPY 176,86 +0,1 0,1800 176,68 176,7200 EUR/CHF 0,9145 -0,1 -0,0011 0,9156 0,9177 EUR/GBP 0,8341 -0,0 -0,0002 0,8343 0,8341 USD/JPY 158,03 +0,1 0,0900 157,94 157,8300 GBP/USD 1,3416 +0,1 0,0011 1,3405 1,3414 USD/CNY 6,6704 +0,3 0,0224 6,6480 6,6480 USD/CNH 6,6714 +0,4 0,0253 6,6461 6,6471 AUS/USD 0,6969 -0,4 -0,0027 0,6996 0,7015 Bitcoin/USD 76.694,47 -0,1 -36,46 76.730,93 77.353,25 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 98,05 +1,7 1,59 96,46 Brent/ICE 107,02 +2,2 2,25 104,77 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.899,79 -1,2 -47,63 3.947,42 Silber 48,73 -3,7 -1,89 50,63 Platin 1.419,15 -2,1 -30,10 1.449,25 (Angaben ohne Gewähr) ===

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