Anzeige
Mehr »
Dienstag, 03.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
4,7 Mrd. USD aus Washington für alte Bohrlöcher: Wer sichert sich die Aufträge?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
03.11.2026 10:57 Uhr
299 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Börsen vor US-Wahlen zurückhaltend - Gute Berichtssaison

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen vor US-Wahlen zurückhaltend - Gute Berichtssaison

DOW JONES--Mit der erwarteten Vorsicht und Zurückhaltung zeigen sich am Dienstag die europäischen Aktienmärkte. Nur klare Aussagen aus der Berichtssaison sorgen für deutliche Bewegungen. So sind Bayer, Lufthansa und Philips nach guten Quartalszahlen gesucht, Teamviewer stürzen hingegen ab.

Ansonsten lassen die Aktivitäten der Institutionellen Anleger im Vorfeld der US-Zwischenwahlen deutlich nach. Erst ab Mittwochmorgen dürften neue Positionierungen vorgenommen werden, wenn die künftigen Machtverhältnisse in den beiden US-Häusern bekannt sind. Dazu kommen starke Kursabsicherungen über die Terminmärkte vor der Wahl, die die Indizes belasten. Der DAX fällt um 0,7 Prozent auf 25.800 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verliert ebenfalls 0,7 Prozent auf 6.136 Punkte.

Auch der erneute Anstieg im Ölpreis bremst, wird aber bislang nur als Gegenbewegung auf den Einbruch vom Vortag gesehen. Der jüngste Vorfall zwischen dem US-Militär und dem Iran wird ebenso als keine Eskalation gesehen. Für Brent geht es um 2,2 Prozent auf 107,02 Dollar nach oben.

Mehr im Fokus steht das erneute Kursminus der US-Technologiewerte. Dahinter könnten auch Versuche stehen, die Bewertung von Anthropic beim anstehenden Börsengang zu drücken, heißt es. Der KI-Riese will Mitte November an die Börse gehen. Allerdings ist es kein echtes "going public", da über verwinkelte Rechtskonstrukte die Aktionäre keine Mitspracherechte haben. Die Macht verbleibt vollständig beim Management. Selbst der staatliche Rechnungsprüfer von New York (Comptroller) hat dies kritisiert. Durch die Aufnahme in Börsen-Indizes müsste er Anthropic-Aktien in die Pensionsfonds seines öffentlichen Dienstes aufnehmen.

Bremsend wirken auch Aussagen von Apple: Wie erwartet wurden zwar Rekorde bei Umsatz und Gewinnen erzielt, jedoch vor allem aufgrund der massiven Preiserhöhungen im Jahresverlauf. Beim Geräteabsatz sieht Apple eher Probleme durch die Chip-Knappheit wegen der Nachfragekonkurrenz durch KI-Firmen. Geräteabsatz und Margen im Weihnachtsgeschäft dürften daher besonders spannend werden, heißt es von Analysten. Apple-Zulieferer in Asien reagierten darauf mit Kursverlusten.

Überwiegend gute Nachrichten gibt es von der Berichtssaison: So hat Bayer starke Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt und besonders mit dem Pharma-Geschäft überrascht. Der Markt sei noch immer thematisch zu sehr von den Monsanto-Problem geprägt gewesen, heißt es im Handel. Die Aktie ist mit einem Plus von 5,8 Prozent größter DAX-Gewinner.

Auch bei Philips geht es um 4 Prozent nach oben. Die Niederländer haben mit ihrer Gewinnstärke sehr positiv überrascht.

Ebenso hat Lufthansa bessere Quartalsdaten vorgelegt. Dank der guten Absicherung der Kerosinpreise wurden die Ölpreis-Anstiege im Jahresverlauf gut weggesteckt. Die Aktien legen um 3,5 Prozent zu.

Bei Evonik wurde die Prognose für das Gesamtjahr leicht erhöht und die Zahlen positiv aufgenommen. Im Handel wurden im Vorfeld aber noch höhere Erwartungen herumgereicht. Daher geht es nur 1,0 Prozent nach oben.

Die Titel des britischen Stromversorgers Drax klettern um 9,1 Prozent nach oben. Sie werden die Versorgung für ein großes Datencenter zusammen mit Brookfield übernehmen.

Die Zalando-Aktie erholt sich von anfänglichen deutlichen Verlusten und liegt nun 1,1 Prozent im Plus. Nach der Rally im vergangenen Monat sei es hier zunächst zu Gewinnmitnahmen gekommen. Von JP Morgan heisst es, die Zahlen seien "in-line", es fehle jedoch an zusätzlichen positiven Nachrichten. Der wichtige Bruttowarenvolumen-Umsatz (GMV) liege im dritten Quartal mit plus 6,1 Prozent genau im erwarteten Rahmen.

Die Aktien von Teamviewer brechen dagegen um 24,6 Prozent ein. "Das ist aber nur die Erstreaktion, es kommt darauf an, welche Interpretation sich am Markt durchsetzt", sagt ein Händler. Denn Teamviewer sieht nur im Mittelwert die Gefahr eines Umsatzrückgangs von 1,5 Prozent, nachdem es zuvor ein Plus von 1,5 Prozent war. "Das geht aber nur auf zeitlich verzögerte Abschlüsse zurück", so der Händler. Falls sich am Markt durchsetze, dass die im nächsten Quartals aufgeholt werden, dürften sich die Kursverluste wieder reduzieren.

Die gesenkte Prognose von Hugo Boss wird von Anlegern nicht mehr als relevant betrachtet, da das Unternehmen nun mit der Frasers Group in den Händen eines Mehrheitsaktionärs sei. Die Aktien verlieren 1,1 Prozent. 

=== 
Index          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.135,68  -0,7   -40,38    6.176,06      5,9 
Stoxx-50        5.380,31  -0,4   -21,02    5.401,33      9,4 
DAX          25.800,27  -0,7  -180,82    25.981,09      5,4 
MDAX          30.684,92  -0,6  -170,45    27.039,42      0,3 
TecDAX         4.058,03  -1,4   -57,71    3.091,28      12,1 
SDAX          17.913,67  -1,7  -304,02    13.062,07      4,3 
FTSE          10.716,89  -0,4   -44,44    10.761,33      7,9 
CAC           8.022,42  -0,3   -25,27    8.047,69      -1,6 
SMI          14.786,87  -0,1   -15,65    14.802,52      11,5 
ATX           6.374,57  -0,9   -55,70    6.430,27      19,7 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr 
EUR/USD          1,1192  +0,1   0,0007     1,1185     1,1196 
EUR/JPY          176,86  +0,1   0,1800     176,68    176,7200 
EUR/CHF          0,9145  -0,1  -0,0011     0,9156     0,9177 
EUR/GBP          0,8341  -0,0  -0,0002     0,8343     0,8341 
USD/JPY          158,03  +0,1   0,0900     157,94    157,8300 
GBP/USD          1,3416  +0,1   0,0011     1,3405     1,3414 
USD/CNY          6,6704  +0,3   0,0224     6,6480     6,6480 
USD/CNH          6,6714  +0,4   0,0253     6,6461     6,6471 
AUS/USD          0,6969  -0,4  -0,0027     0,6996     0,7015 
Bitcoin/USD      76.694,47  -0,1   -36,46    76.730,93   77.353,25 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         98,05  +1,7    1,59      96,46 
Brent/ICE         107,02  +2,2    2,25     104,77 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          3.899,79  -1,2   -47,63    3.947,42 
Silber           48,73  -3,7   -1,89      50,63 
Platin         1.419,15  -2,1   -30,10    1.449,25 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 04:26 ET (09:26 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und die möglichen Gewinner der zweiten Öl-Welle entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.