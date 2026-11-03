Köln (ots) -Das Voting für die 1LIVE Krone 2026 ist eröffnet: Ab sofort kann der Sektor darüber abstimmen, wer am 3. Dezember im Bielefelder Lokschuppen die begehrte Krone-Trophäe mit nach Hause nimmt. In sieben Publikumskategorien stehen in diesem Jahr insgesamt 44 Nominierungen für Deutschlands größten Musikpreis zur Wahl. Im Rennen sind unter anderem Nina Chuba, Kraftklub, Marteria, Ikkimel, Mark Forster, Paula Hartmann, Sido, Ski Aggu und Tokio Hotel. Durch die Preisverleihung führt auch in diesem Jahr Aminata Belli.Der Preis wird 2026 in den Voting-Kategorien "Beste Künstlerin", "Bester Künstler", "Bester Live Act", "Bester Newcomer Act", "Bester Pop Act", "Bester Alternative Act" und "Bester Song" vergeben.Abstimmen können Fans bis zum 2. Dezember 9:00 Uhr auf 1live.de und in der 1LIVE App. Besonderes Highlight: Wer mitmacht, hat die Chance auf exklusive Tickets für die Show in Bielefeld - die Plätze sind nicht im freien Verkauf erhältlich. Die Gewinnerinnen und Gewinner der 1LIVE Krone in den Kategorien "Beste Unterhaltung" und "Sonderpreis" werden von der 1LIVE Redaktion ausgewählt."Bei der 1LIVE Krone entscheidet das Publikum, was von diesem Musikjahr bleibt: der Song, der sich festgesetzt hat, der Auftritt, von dem man noch lange erzählt, die Stimme, die man gerade erst für sich entdeckt hat", sagt Andreas Löffler, Musikchef von 1LIVE. "Die Nominierten zeichnen das Bild einer Szene, die vielstimmig und selbstbewusst klingt. Wir sind gespannt, wen unsere Hörerinnen und Hörer am Ende auswählen."Alle Nominierten für die 1LIVE Krone 2026 im Überblick:Beste Künstlerin- AYLIVA- BADMÓMZJAY- IKKIMEL- JUJU- LOTTE- PAULA HARTMANNBester Künstler- FINCH- JAZEEK- MARK FORSTER- SKI AGGU- SUMMER CEM- WIZTHEMCBester Live Act- BUNT.- FINCH- IKKIMEL- KRAFTKLUB- MARTERIA- NINA CHUBABester Newcomer Act- ANAÏS- BENNO!- JONNY MAHORO- KAYLA SHYX- LAVINIA- TIFFANY ARISBester Pop Act- ESTHER GRAF- KAMRAD- LEONY- MONTEZ- NICO SANTOS- TOKIO HOTELBester Alternative Act- BERQ- BLUMENGARTEN- GIANT ROOKS- KITSCHKRIEG- MAKKO- PANICBABYBester Song- AYLIVA - "Renn!"- KITSCHKRIEG, BLUMENGARTEN, SHIRIN DAVID - "Gut genug"- LOI, DAVID PUENTEZ - "Golden Summer"- MAKKO, THE CHAINSMOKERS - "Inundauswendig"- SIDO - "Issa Summer"- SUMMER CEM, BILLA JOE - "Killy Manjaro"- TIFFANY ARIS - "Vertigo"- TOPIC, BECKY G - "Sorry Papi"Aminata Belli führt erneut durch die ShowAminata Belli, Journalistin, Reporterin und Moderatorin, führt nach ihrer Premiere im vergangenen Jahr zum zweiten Mal durch die 1LIVE Krone. Bekannt wurde sie mit "follow me.reports" (funk), "deep und deutlich" (NDR) und dem ZDF-Magazin "Kontext". Für "follow me.reports" erhielt sie den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises. Bei MTV moderierte sie den Relaunch von "yo! MTV Raps", 2024 führte sie durch die "Goalkeepers"-Veranstaltung mit Gästen wie Bill Gates. Forbes zählte sie zu den "30 under 30"."Die Krone ist einer dieser seltenen Abende, an denen Musik und Menschen in einem Raum zusammenfinden und gefeiert werden", sagt Aminata Belli. "Ich freue mich so sehr, auch in diesem Jahr durch diesen besonderen Abend führen zu dürfen. Die Nominierten sind stark aufgestellt, und ich bin gespannt, wer am Ende die Krone mit nach Hause nimmt."Die Verleihung der 1LIVE Krone 2026 ist am 3. Dezember 2026 ab 20:15 Uhr live im WDR Fernsehen, im Stream auf 1live.de, auf dem YouTube-Kanal von 1LIVE und im Radio bei 1LIVE zu erleben.Weitere Informationen zu den Kategorien "Beste Unterhaltung", "Sonderpreis" sowie Details zum diesjährigen Showkonzept werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.Pressematerialien finden Sie zum Download unter diesem Link (https://www.dropbox.com/scl/fo/uf5pusm7km1z05t5r9tpc/AIiIoK2XahrYV3CS-QuZkb4?rlkey=54nhl09ruihii32ccbgqtmokd&st=toylulsc&dl=0).Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6383157