Der Dax gibt am Dienstag im frühen Handel 1,1% auf 25.700 Punkte nach und rutscht damit unter sein Vortagestief. Noch am vergangenen Donnerstag stand der deutsche Leitindex erstmals seit Anfang September wieder über 26.100 Punkten. Damit stellt sich die Frage: Wie belastbar ist die Erholung, wenn Tech-Schwäche in den USA und neue Spannungen im Iran gleichzeitig auf die Kurse drücken? Zwei Belastungen treffen zusammen Der Rückgang zieht sich durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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